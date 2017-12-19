Galatasaray'ın teknik direktör adayları...

1-Koeman
Süper Lig’deki Yeni Malatyaspor yenilgisi, Galatasaray’daki tüm taşları yerinden oynattı.
Erken seçim kararı alan ve Tudor’un görevine son veren Sarı-Kırmızılı yönetim, şimdi yeni hocasını arıyor. Gündemde ise sürpriz bir isim var...
Başkan Dursun Özbek’in, Malatya maçı sonrası Hollandalı teknik adam Ronald Koeman’ı arattığı öğrenildi.
Son olarak Everton’ı çalıştıran 54 yaşındaki hocayla, futbol direktörü Cenk Ergün’ün görüştüğü ifade ediliyor.
Eğer taraflar anlaşırsa, Özbek’in ara transfer dönemindeki tüm planlarını Koeman’la yapmayı planladığı belirlendi.
Şu sıralarda boşta olan Ronald Koeman, teknik direktörlük kariyerinde Everton, Southampton, Feyenoord, Alkmaar, Valencia, PSV, Benfica, Ajax, Vitesse, Barcelona ve Hollanda’yı çalıştırdı.