Galatasaray'ın transfer gündemindeki 3 isim

Galatasaray y\u00f6netimi, Fatih Terim'in istedi\u011fi \u00fczerine 3 y\u0131ld\u0131z\u0131 transfer etmek i\u00e7in giri\u015fimlere ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Transfer operasyonuna ba\u015flayan ve ilk takviyesini Akhisar\u2019dan ayr\u0131lan Mu\u011fdat \u00c7elik\u2019le yapan Galatasaray\u2019\u0131n as\u0131l hedefi farkl\u0131.\r\n\r\n,\u015eampiyonlar Ligi\u2019nde g\u00fc\u00e7l\u00fc bir kadroyla m\u00fccadele etmek isteyen Sar\u0131-K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar, \u015fu s\u0131ralarda 3 \u00f6nemli y\u0131ld\u0131zla birden g\u00f6r\u00fc\u015fme halinde.,Fatih Hoca'n\u0131n transferdeki 1 numaras\u0131 Ahmed Musa, Nijerya\u2019n\u0131n D\u00fcnya Kupas\u0131\u2019ndan elenmesiyle birlikte transfer g\u00f6r\u00fc\u015fmelerine ba\u015flad\u0131. ,Bonservisi Leicester City\u2019de bulunan 25 ya\u015f\u0131ndaki forvetin \u00e7ok ciddi iki talibi var.\r\n\r\n,Bunlardan biri Rus kul\u00fcb\u00fc CSKA Moskova, di\u011feri de Galatasaray. ,Sar\u0131-K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar, \u015eampiyonlar Ligi kozuyla i\u015fi bitirmeye kararl\u0131.\r\n\r\n,Gen\u00e7 y\u0131ld\u0131z\u0131n, iki tak\u0131ma da \u00e7ok s\u0131cak bakt\u0131\u011f\u0131 ancak son karar\u0131 bir t\u00fcrl\u00fc veremedi\u011fi belirtiliyor. ,Galatasaray\u2019\u0131n y\u0131ll\u0131k 2 milyon euro \u00fczerinden el s\u0131k\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 Trezeguet, imza i\u00e7in 10 g\u00fcn s\u00fcre istedi. ,23 ya\u015f\u0131ndaki M\u0131s\u0131rl\u0131 futbolcuyu Cim Bom\u2019un yan\u0131 s\u0131ra \u0130ngiltere\u2019den Newcastle ve Aston Villa gibi kul\u00fcpler de takip ediyor.\r\n\r\n,Gen\u00e7 yetene\u011fin bu s\u00fcre zarf\u0131nda bu kul\u00fcplerle g\u00f6r\u00fc\u015fece\u011fi ve daha iyi bir teklif gelmemesi halinde Galatasaray\u2019la anla\u015faca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. ,Trezeguet\u2019nin Kas\u0131mpa\u015fa\u2019daki kontrat\u0131nda 5 milyon euroya serbest kalma maddesi bulunuyor.\r\n\r\n,Brezilya Milli Tak\u0131m\u0131\u2019n\u0131n grup a\u015famas\u0131nda oynad\u0131\u011f\u0131 3 kar\u015f\u0131la\u015fmada da 90 dakika sahada kalan Miranda, Galatasaray\u2019\u0131n savunma hatt\u0131ndaki 1 numaral\u0131 aday\u0131.\r\n\r\n,Ancak 33 ya\u015f\u0131ndaki stoperin, kul\u00fcb\u00fc Inter\u2019le s\u00f6zle\u015fmesinin devam etmesi, Aslan\u2019\u0131n elini kolunu ba\u011flam\u0131\u015f durumda.\r\n\r\n,Bu nedenle Terim\u2019in yard\u0131mc\u0131lar\u0131ndan Taffarel, Brezilya kamp\u0131nda tecr\u00fcbeli oyuncuyu ikna etmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. ,Ard\u0131ndan Inter\u2019e Miranda\u2019n\u0131n bonservisi konusunda bir teklif yap\u0131lacak.