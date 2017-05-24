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15 TEMMUZ
Galatasaray'ın yeni sezon formaları basına tanıtıldı
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Sarı-kırmızılılar, gelecek sezon giyeceği formaları basına tanıttı. İşte Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynayacağı maçta ilk kez giyeceği yeni sezon formaları...
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