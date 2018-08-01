Galatasaray'ın yeni transferi Mirza Cihan kimdir?

Galatasaray, gen\u00e7 yetenek Mirza Cihan ile 3 y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fme imzalad\u0131. ,Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazi\u015fehir Gaziantep FK'de forma giyen 2000 do\u011fumlu futbolcu art\u0131k sar\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 forma i\u00e7in ter d\u00f6kecek. Galatasarayl\u0131lar Mirza Cihan'\u0131n kim oldu\u011funu merak ediyor. Mirza Cihan kimdir?,18 ya\u015f\u0131ndaki gen\u00e7 oyuncu orta sahada g\u00f6rev yap\u0131yor. Mirza Cihan, Gazi\u015fehir Gaziantep altyap\u0131s\u0131ndan yeti\u015fti ve k\u0131sa s\u00fcrede ya\u015f\u0131tlar\u0131n\u0131n aras\u0131ndan s\u0131yr\u0131lmay\u0131 ba\u015fard\u0131.,Mirza Cihan kimdir? Futbolseverler bu ismi merak ediyor... Galatasaray, yeni sezon \u00f6ncesi kadrosunu gen\u00e7 bir yetenek ile g\u00fc\u00e7lendirdi. ,Mirza Cihan 2000 y\u0131l\u0131nda do\u011fdu. Mirza'n\u0131n tam do\u011fum tarihi ise 26 Ekim 2000. Mirza, Denizli'de d\u00fcnyaya g\u00f6zlerini a\u00e7t\u0131. ,Ba\u015far\u0131l\u0131 performans\u0131 sayesinde Galatasaray'\u0131n dikkatini \u00e7eken Mirza Cihan, alt ya\u015f gruplar\u0131nda 19 Ya\u015falt\u0131 ve 21 Ya\u015falt\u0131 tak\u0131mlar\u0131nda antrenmanlara \u00e7\u0131k\u0131yordu.,Antrenmanlarda sergiledi\u011fi performanslar, Mirza'n\u0131n Galatasaray ile resmi s\u00f6zle\u015fme yapmas\u0131n\u0131 sa\u011flad\u0131,Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazi\u015fehir Gaziantep FK'de forma giyen 2000 do\u011fumlu Mirza Cihan ile 3 y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fme imzaland\u0131.