Galatasaray - Kasımpaşa şifresiz canlı izle | GS Kasımpaşa maçı radyo dinle canlı skor kaç kaç

Galatasaray Kas\u0131mpa\u015fa ma\u00e7\u0131 canl\u0131 takip linki ve di\u011fer ayr\u0131nt\u0131lar haberimizde sizlerle...,Spor Toto S\u00fcper Lig, verilen milli aran\u0131n ard\u0131ndan devam ediyor. S\u00fcper Lig'in 5. haftas\u0131, Galatasaray-Kas\u0131mpa\u015fa kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131 ile ba\u015fl\u0131yor. \r\n, Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar, Y\u0131ld\u0131r\u0131m y\u00f6netimindeki 43 ma\u00e7ta 23 galibiyet, 7 ma\u011flubiyet ve 13 beraberlik ald\u0131. ,<p><strong><span style="font-size:16px"><a href="http:\/\/www.trt.net.tr\/anasayfa\/canli.aspx?y=radyo&k=radyo1" target="_blank"><span style="color:#FFF0F5"><span style="background-color:#B22222">GALATASARAY KASIMPA\u015eA MA\u00c7I CANLI D\u0130NLEMEK \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYINIZ<\/span><\/span><\/a><\/span><\/strong><\/p>,Galatasaray\u2019da S\u00fcper Lig\u2019in 4. haftas\u0131nda deplasmandaki Trabzonspor kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131nda k\u0131rm\u0131z\u0131 kart g\u00f6ren Fasl\u0131 futbolcu Younes Belhanda cezal\u0131 durumda. ,Y\u0131ld\u0131z futbolcu, Pa\u015fa d\u0131\u015f\u0131nda Akhisarspor ve B.B. Erzurumspor m\u00fcsabakalar\u0131nda da tak\u0131m\u0131n\u0131 yaln\u0131z b\u0131rakacak. ,Sezona f\u0131rt\u0131na gibi ba\u015flayan ve nama\u011flup liderlik koltu\u011funda bulunan Kas\u0131mpa\u015fa\u2019y\u0131 Senegalli golc\u00fcs\u00fc Mbaye Diagne ta\u015f\u0131yor. ,\u0130\u015fte Galatasaray Kas\u0131mpa\u015fa ma\u00e7\u0131 canl\u0131 takip etme linki...,\u00fcper Lig\u2019in 5. haftas\u0131nda oynanacak Galatasaray-Kas\u0131mpa\u015fa ma\u00e7\u0131n\u0131 B\u00fclent Y\u0131ld\u0131r\u0131m y\u00f6netecek.,\u0130ki tak\u0131m ge\u00e7ti\u011fimiz sezon da ligin 5. haftas\u0131nda yine Galatasaray\u2019\u0131n sahas\u0131nda kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya geldi. ,Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar, bu m\u00fcsabakay\u0131 2-0 kazanm\u0131\u015ft\u0131. Kar\u015f\u0131la\u015fman\u0131n gollerini ise transfer d\u00f6neminde Galatasaray'la yollar\u0131 ayr\u0131lan Bafetimbi Gomis kaydetmi\u015fti. ,Spor Toto S\u00fcper Lig'in zirvesinde yer alan iki tak\u0131m\u0131n kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131 b\u00fcy\u00fck heyecana sahne olacak gibi g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. ,Belhanda ge\u00e7en sezon ikinci yar\u0131da oynanan Kas\u0131mpa\u015fa ma\u00e7\u0131nda da k\u0131rm\u0131z\u0131 kart cezas\u0131 nedeniyle forma giymemi\u015fti. T\u00fcrkiye Futbol Federasyonu, a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 cezalarda Belhanda\u2019ya 3 resmi m\u00fcsabakadan men cezas\u0131 verdi. , Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019\u0131n yard\u0131mc\u0131l\u0131klar\u0131n\u0131 As\u0131m Yusuf \u00d6z ve Mustafa S\u00f6nmez yapacak. Kar\u015f\u0131la\u015fman\u0131n d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc hakemi ise Serkan Tokat olacak. ,Galatasaray Kas\u0131mpa\u015fa ma\u00e7\u0131 canl\u0131 dinlemek ve izlemek i\u00e7in linkler sizlerle...,<h1><a href="http:\/\/tr.beinsports.com\/" target="_blank"><strong><span style="color:#FFF0F5"><span style="font-size:16px"><span style="background-color:#B22222">GALATASARAY KASIMPA\u015eA MA\u00c7INI CANLI TAK\u0130P ETMEK \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYINIZ<\/span><\/span><\/span><\/strong><\/a><\/h1>