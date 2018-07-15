Galatasaray milli yıldızla 1 yıllığına anlaştı!

Transfere Mu\u011fdat \u00c7elik ve Henry Onyekuru ile ba\u015flayan Cim Bom, bir y\u0131ld\u0131z\u0131 daha kadrosuna katmaya haz\u0131rlan\u0131yor.\r\n,Sar\u0131-K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar, Be\u015fikta\u015f\u2019\u0131n da \u00e7ok istedi\u011fi Serdar G\u00fcrler\u2019in transferini b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde bitirdi.\r\n,Aslan, 26 ya\u015f\u0131ndaki oyuncu ve kul\u00fcb\u00fc Osmanl\u0131spor ile 1 y\u0131ll\u0131k kiralama konusunda el s\u0131k\u0131\u015ft\u0131. Taraflar\u0131n son p\u00fcr\u00fczleri gidermek i\u00e7in g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenildi.\r\n,Serdar G\u00fcrler\u2019in imzas\u0131yla ilgili resmi a\u00e7\u0131klama her an gelebilir. Fatih Terim, yeni \u00f6\u011frencisinin kampa kat\u0131lmas\u0131n\u0131 d\u00f6rt g\u00f6zle bekliyor.\r\n,Milli tak\u0131ma kadar y\u00fckselen ba\u015far\u0131l\u0131 kanat oyuncusu, ligi 29 ma\u00e7ta att\u0131\u011f\u0131 12 gol ve yapt\u0131\u011f\u0131 5 asistle tamamlad\u0131. Her iki kanatta da forma giyebilen 26 ya\u015f\u0131ndaki futbolcu, forvette de g\u00f6rev yapabiliyor. (Fanatik)\r\n