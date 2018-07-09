Galatasaray Nijeryalı Onyekuru'yu KAP'a bildirdi

Transferde hareketli dakikalar ya\u015fan\u0131yor...,Galatasaray transfer \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 kapsam\u0131nda KAP'a a\u00e7\u0131klama yapt\u0131...,Galatasaray, gen\u00e7 oyuncu g\u00f6r\u00fc\u015fmelere ba\u015fland\u0131\u011f\u0131n\u0131 Kamuyu Ayd\u0131nlatma Platformu'na bildirdi.,Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 ekip Onyekuru'nun kiralanmas\u0131 i\u00e7in Everton'la g\u00f6r\u00fc\u015fmelere ba\u015flad\u0131,Everton'\u0131n 21 ya\u015f\u0131ndaki sol kanat futbolcusu Onyekuru'yu \u0130stanbul'a getiren Galatasaray, sa\u011fl\u0131k kontrollerinin ard\u0131ndan oyuncunun transferini Kamuyu Ayd\u0131nlatma Platformu'na bildirdi.,"Profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Futbol A Tak\u0131m\u0131m\u0131za ge\u00e7ici transferi konusunda, futbolcu ve kulub\u00fc Everton FC ile resmi g\u00f6r\u00fc\u015fmelere ba\u015flanm\u0131\u015ft\u0131r.",Everton, Onyekuru'yu ge\u00e7en sezon 8 milyon euroya Bel\u00e7ika'n\u0131n KAS Eupen tak\u0131m\u0131n transfer edip Anderlecht'e kiralad\u0131.,Anderlecht formas\u0131yla ligde 19 kar\u015f\u0131la\u015fmada 9 gol atan Henry Onyekuru, \u015eampiyonlar Ligi'nde de grup a\u015famas\u0131ndaki 6 kar\u015f\u0131la\u015fman\u0131n t\u00fcm\u00fcnde forma giydi.