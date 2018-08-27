Galatasaray Serdar Taşçı'ya talip oldu

Galatasaray'da stoper i\u00e7in \u00f6ne \u00e7\u0131kan isim bonservisi elinde olan 31 ya\u015f\u0131ndaki gurbet\u00e7i oyuncu Serdar Ta\u015f\u00e7\u0131 oldu. ,Transfer d\u00f6neminin sona ermesine k\u0131sa bir s\u00fcre kala hareketli saatler ya\u015fayan Galatasaray, hedefine gurbet\u00e7i oyuncu Serdar Ta\u015f\u00e7\u0131'y\u0131 koydu.\r\n\r\n,Ge\u00e7en hafta Emre Akbaba transferini bitiren Galatasaray, \u00f6nceki g\u00fcn de eski oyuncusu Badou Ndiaye'yi kiralad\u0131\u011f\u0131n\u0131 resmen duyurdu. ,Baf\u00e9timbi Gomis'i g\u00f6nderdikten sonra santrfor b\u00f6lgesinde Anthony Modeste ile el s\u0131k\u0131\u015fan sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar, bu transferi de resmiyete kavu\u015fturmas\u0131yla kadrodaki yabanc\u0131 say\u0131s\u0131 13'e y\u00fckselecek.\r\n\r\n,14 yabanc\u0131 oyuncu s\u0131n\u0131r\u0131 bulunurken toplamda iki transfer daha hedefleyen Galatasaray'\u0131n yeni stoperinin yerli olmas\u0131 ihtimali g\u00fc\u00e7lendi. ,Modeste haricinde bir forvet daha isteyen teknik heyetin sundu\u011fu rapordaki oyuncular yabanc\u0131. Welbeck, Orici, Niasse gibi isimlerin bulundu\u011fu listede T\u00fcrk golc\u00fc yok.\r\n\r\n,Galatasaray e\u011fer di\u011fer santrfor adaylar\u0131ndan birini daha kadrosuna katarsa stoper i\u00e7in mecburiyetten T\u00fcrk bir oyuncu transfer edecek. ,Bu ba\u011flamda da \u00f6n plana \u00e7\u0131kan isim gurbet\u00e7i oyuncu Serdar Ta\u015f\u00e7\u0131 oldu.