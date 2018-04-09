Galatasaray yenildi, sosyal medya sallandı

S\u00fcper Toto S\u00fcper Lig'in 28. haftas\u0131nda Galatasaray, Gen\u00e7lerbirli\u011fi'ne konuk oldu. ,M\u00fccadele Gen\u00e7lerbirli\u011fi'nin 1-0'l\u0131k \u00fcst\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fc ile sona ererken Galatasaray liderli\u011fi Medipol Ba\u015fak\u015fehir'e kapt\u0131rd\u0131 ve sosyal medya salland\u0131 ,i\u015fte o payla\u015f\u0131mlar...,.,Canl\u0131 yay\u0131n s\u0131ras\u0131nda Alper Uluda\u011f'\u0131n ba\u015fkent ekibine att\u0131\u011f\u0131 galibiyet gol\u00fcn\u00fc g\u00f6ren Quaresma, g\u00fclmekten kendini alamad\u0131.\r\n\r\nQuaresma'n\u0131n verdi\u011fi bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fc, bir anda sosyal medyan\u0131n g\u00fcndemine oturdu.,Be\u015fikta\u015f'\u0131n Portekizli y\u0131ld\u0131z\u0131 Ricardo Quaresma Gen\u00e7lerbirli\u011fi-Galatasaray ma\u00e7\u0131 esnas\u0131nda Sar\u0131 K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar\u0131 adeta \u00e7\u0131ld\u0131rtan bir hareket yapt\u0131.\r\n\r\nM\u00fccadelenin devam etti\u011fi esnada Instagram hesab\u0131ndan canl\u0131 yay\u0131n yapan Portekizli futbolcu, 90+2'deki gole sevinirken g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n