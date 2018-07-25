Galatasaray yıldız isimle anlaşma sağladı!

Galatasaray y\u00f6netimi, teknik direkt\u00f6r Fatih Terim\u2019in tak\u0131mda g\u00f6rmek istedi\u011fi milli futbolcuyla el s\u0131k\u0131\u015ft\u0131. ,\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki sezon 3 kulvarda m\u00fccadele edece\u011fi i\u00e7in kadro derinli\u011fini art\u0131rmak isteyen Galatasaray'dan fla\u015f bir hamle geldi... ,Sar\u0131-K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar ge\u00e7ti\u011fimiz sezon Osmanl\u0131spor formas\u0131 alt\u0131nda \u00e7ok ba\u015far\u0131l\u0131 bir performans sergileyen Serdar G\u00fcrler'le anla\u015fma sa\u011flad\u0131.,Galatasaray y\u00f6netimi ard\u0131ndan da Fatih Terim'in mutlaka kadroda g\u00f6rmek istedi\u011fi kanat oyuncusu i\u00e7in Osmanl\u0131spor ile masaya oturdu.,1 M\u0130LYON EURO \u00d6NER\u0130LD\u0130\r\n\r\n,Al\u0131nan bilgilere g\u00f6re Sar\u0131-K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki sezon TFF 1. Lig'de m\u00fccadele edecek olan Ba\u015fkent kul\u00fcb\u00fcne 1 milyon Euro kiralama bedeli \u00f6nerdi. ,Sar\u0131-K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar, Osmanl\u0131spor kul\u00fcb\u00fcne de kiralama teklifi yapt\u0131. ,Osmanl\u0131spor'un teklifi d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc ancak taraflar\u0131n anla\u015fmaya yak\u0131n oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. Serdar G\u00fcrler ge\u00e7en sezon 29 ma\u00e7ta 12 gol atmay\u0131 ba\u015fard\u0131.