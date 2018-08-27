Galatasaraylı eski futbolcu intihar etti!

Sosyal medyada g\u00fcndem olan bu haberin Ocak ay\u0131nda \u0130ngilizler taraf\u0131ndan yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,.,Ancak ger\u00e7ek k\u0131sa s\u00fcrede ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,35 ya\u015f\u0131ndaki Eboue'nin k\u0131z karde\u015finin evinde intihar etti\u011fi, polislerin eve girdiklerinde Eboue'yi tavana as\u0131l\u0131 \u015fekilde bulduklar\u0131 da \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,Polislerin eve girdiklerinde Eboue'yi tavana as\u0131l\u0131 bir \u015fekilde bulduklar\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde \u0130ngiliz bas\u0131n\u0131ndan Daily Mirror'a konu\u015fan Eboue, "\u0130ntihar\u0131n e\u015fi\u011fine geldim. ,T\u00fcrkiye'de 8 milyon Euro kazand\u0131m ancak bunun tamam\u0131n\u0131 eve g\u00f6nderdim. ,Ekonomik olarak zor durumday\u0131m. ,Eski \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m kul\u00fcpler bana i\u015f verirse geri \u00e7evirmem. ,\u00d6yle bir tekliflere de gerek yok. ,\u00d6rne\u011fin gen\u00e7lere yard\u0131m edebilirim. ,Evde oldu\u011fum zamanlar \u00e7ok korkuyorum. ,Polisler her an kap\u0131ma gelebilir. ,Ya\u015fad\u0131klar\u0131m adil de\u011fil. ,Bu d\u00fc\u015f\u00fcncelerimi ancak o \u015fekilde atabilirim. ,Bu nedenle sonuna kadar sava\u015faca\u011f\u0131m'' ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131. ,Galatasaray'\u0131n eski futbolcusu ile ilgili \u015fok bir iddia ortaya at\u0131ld\u0131. ,Galatasaray'\u0131n eski futbolcusu Emmanuel Eboue'nin kendini asarak intihar etti\u011fi iddia edildi.,Sar\u0131-K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 kul\u00fcpten ayr\u0131ld\u0131ktan sonra e\u015finden ayr\u0131lan ve maddi imkans\u0131zl\u0131klardan dolay\u0131 psikolojik bunal\u0131ma giren futbolcunun kendini asarak intihar etti\u011fini ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n\r\n