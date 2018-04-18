Galatasaraylı Gomis Nusret'e gidip kilo kilo et yedi

Galatasarayl\u0131 Gomis Nusret'e gidip kilo kilo et yedi,.,Galatasaray'da att\u0131\u011f\u0131 goller ve ortaya koydu\u011fu m\u00fccadeleyle bu sezon S\u00fcper Lig'e damga vuran Bafetimbi Gomis yemek konusunda meziyetlerini g\u00f6sterdi!\r\n\r\n,Frans\u0131z y\u0131ld\u0131z, 2-0 kazan\u0131lan Ba\u015fak\u015fehir ma\u00e7\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 20 misafiriyle birlikte solu\u011fu Etiler'de bulunan \u00fcnl\u00fc restaurant Nusret'te ald\u0131. \r\n\r\n,\u00c7ok i\u015ftahl\u0131 ve ne\u015feli oldu\u011fu g\u00f6zlenen Gomis, arkada\u015flar\u0131 tam 8 kilo eti mideye indirdi.,Y\u0131ld\u0131z futbolcuya restaurant \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 ve m\u00fc\u015fteriler \u00e7ok b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6sterirken, Gomis yine sempatik tav\u0131rlar\u0131yla alk\u0131\u015f toplad\u0131. \r\n\r\n,Frans\u0131z forvet hayranlar\u0131n\u0131n foto\u011fraf isteklerini de geri \u00e7evirmedi.