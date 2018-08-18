Galatasaraylı yıldız futbolu bıraktığını açıkladı!

11 y\u0131l boyunca Galatasaray formas\u0131n\u0131 giyen ve art\u0131k forma \u015fans\u0131 bulmakta zorlanan Hakan Balta, futbolu b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,Galatasaray'da uzun y\u0131llar forma giydikten sonra forma \u015fans\u0131 bulmakta zorlanan Hakan Balta, sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamayla, futbol hayat\u0131na nokta koydu. 35 ya\u015f\u0131ndaki futbolcunun yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klama \u015f\u00f6yle: ,"Alt\u0131 ya\u015f\u0131nda ba\u015flad\u0131\u011f\u0131m aktif futbol hayat\u0131ma bug\u00fcn son veriyorum. Oynad\u0131\u011f\u0131m CSV97, SCSiemensstadt, Reinickendorfer F\u00fcchse, Hertha BSC, Vestel Manisaspor, T\u00fcrk Milli Tak\u0131m\u0131 ve Galatasaray Kul\u00fcb\u00fc'ne sonsuz te\u015fekk\u00fcr ederim. ,Galatasarayl\u0131 y\u0131ld\u0131z futbolu b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131!,Hayat\u0131m\u0131n yakla\u015f\u0131k \u00fc\u00e7te birini ge\u00e7irdi\u011fim Galatasaray\u2019\u0131n yeri tabi ki apayr\u0131. 11 senede burada kazand\u0131\u011f\u0131m ba\u015far\u0131lardan ziyade benim i\u00e7in her zaman Galatasaray formas\u0131n\u0131n a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yabilmek ve sizlere saha i\u00e7inde ve d\u0131\u015f\u0131ndaki futbolcu kimli\u011fimle \u00f6rnek olabilmek hep \u00f6nceli\u011fim oldu. ,Y\u0131llarca sar\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 formay\u0131 terleten futbolcu, sosyal medya hesab\u0131ndan bir a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.,Sevilen futbolcu, "Alt\u0131 ya\u015f\u0131nda ba\u015flad\u0131\u011f\u0131m aktif futbol hayat\u0131ma bug\u00fcn son veriyorum. Oynad\u0131\u011f\u0131m CSV97, SCSiemensstadt, Reinickendorfer F\u00fcchse, Hertha BSC, Vestel Manisaspor, T\u00fcrk Milli Tak\u0131m\u0131 ve Galatasaray Kul\u00fcb\u00fc'ne sonsuz te\u015fekk\u00fcr ederim" ifadelerini kulland\u0131.,11 y\u0131l boyunca Galatasaray formas\u0131 giyen futbolcu, art\u0131k forma \u015fans\u0131 bulmakta zorlan\u0131yordu.,Birlikte \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m ba\u015fkanlar\u0131ma, hocalar\u0131ma, tak\u0131m arkada\u015flar\u0131ma ve b\u00fct\u00fcn kul\u00fcp \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na da her \u015fey i\u00e7in minnettar\u0131m. Kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 oynad\u0131\u011f\u0131m arkada\u015flara ve kul\u00fcplere de te\u015fekk\u00fcr ederim. ,Bir hatam\u0131z olduysa da affola. En b\u00fcy\u00fck te\u015fekk\u00fcr\u00fc aileme bor\u00e7luyum. \u0130yi g\u00fcnde k\u00f6t\u00fc g\u00fcnde, her zaman arkamdayd\u0131lar. Desteklerini hi\u00e7bir zaman eksik etmediler. ,Ve gelelim sizlere... B\u00fcy\u00fck Galatasaray taraftar\u0131. Geldi\u011fim ilk g\u00fcnden beri beni ba\u011fr\u0131na basan, destekleyen ve ad\u0131m\u0131 her ba\u011f\u0131rd\u0131klar\u0131nda iyi ki buraday\u0131m dedirten Galatasaray taraftar\u0131. ,Geriye d\u00f6n\u00fcp bakt\u0131\u011f\u0131mda t\u00fcm g\u00fczel an\u0131lar\u0131mda sizler vars\u0131n\u0131z. Yar\u0131n sizlere statta sadece Galatasaray\u2019\u0131n futbolcusu Hakan Balta olarak veda edece\u011fim. ,Biliyorum ki; hep bir arada olaca\u011f\u0131z. Sizi \u00e7ok seviyorum. Hakk\u0131n\u0131z\u0131 helal edin..."