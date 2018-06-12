Galatasaraylı yıldızın son hali taraftarı şaşkına çevirdi

Gatasaray'\u0131n Japon y\u0131ld\u0131z\u0131 Yuto Nagatomo'nun son hali taraftar\u0131 \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7evirdi.\r\n,\u015eampiyonlukta b\u00fcy\u00fck eme\u011fi bulunan y\u0131ld\u0131z futbolcu, Rusya'da d\u00fczenlenecek D\u00fcnya Kupas\u0131'na kat\u0131lmak \u00fczere tak\u0131m arkarda\u015flar\u0131yla birlikte bu \u00fclkeye gitti.\r\n,Burada kameralar kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kan Nagatomo taraftarlar\u0131 adeta \u015foke etti.\r\n,Galatasaray\u2019da \u015fampiyonlu\u011fa ula\u015fmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Japonya Mill\u00ee Tak\u0131m\u0131 ile birlikte D\u00fcnya Kupas\u0131\u2019na haz\u0131rlanan Yuto Nagatomo, sa\u00e7lar\u0131n\u0131 sar\u0131ya boyamas\u0131n nedenini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Ba\u015far\u0131l\u0131 futbolcu, Dragon Ball \u00e7izgi roman\u0131ndaki Super Saiyan\u2019a benzemek ve tak\u0131mdaki atmosferi renklendirmek oldunu s\u00f6yledi.\r\n,Daha \u00f6nce ilkokulda da sa\u00e7lar\u0131n\u0131 boyad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Nagatomo, \u201cO zaman pek tutmam\u0131\u015ft\u0131! 3. s\u0131n\u0131fta okulumu de\u011fi\u015ftirmek zorunda kalm\u0131\u015ft\u0131m\u201d dedi.,Sa\u00e7lar\u0131n\u0131 sar\u0131ya boyayan y\u0131ld\u0131z oyuncu, bu karar\u0131n\u0131n nedenini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n