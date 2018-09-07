Gamze Özçelik, Afrikalı çocuklara yardım için evini sattı

\u00dcnl\u00fc oyuncu Gamze \u00d6z\u00e7elik, Afrikal\u0131 \u00e7ocuklara yard\u0131m ama\u00e7l\u0131 G\u00f6ztepe\u2019de ald\u0131\u011f\u0131 1+1 evini 400 bin TL\u2019ye satt\u0131.\r\n\r\n,Bir internet sitesinde yer alan habere g\u00f6re \u00fcnl\u00fc oyuncu Gamze \u00d6z\u00e7elik, yat\u0131r\u0131m ama\u00e7l\u0131 seneler \u00f6nce G\u00f6ztepe\u2019de ald\u0131\u011f\u0131 1+1 evini 400 bin TL\u2019ye satarak yard\u0131m fonuna aktarma yapt\u0131. \r\n\r\n,Gamze \u00d6z\u00e7elik daha \u00f6nce de Afrikal\u0131 \u00e7ocuklarla bulu\u015fmu\u015ftu. ,\u00dcnl\u00fc oyuncu, Sudanl\u0131 \u00e7ocuklara bayraml\u0131k k\u0131yafet giydirerek y\u00fczlerini g\u00fcld\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n,Yak\u0131n zamanda ise Afrika'da 'Umutlu k\u00f6yler' ad\u0131 alt\u0131nda a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 su kuyular\u0131na \u015fehitlerin isimlerini verdi.,Bu proje kapsam\u0131nda 'Afrika'da susuz, g\u0131das\u0131z, \u0131\u015f\u0131ks\u0131z k\u00f6y kalmas\u0131n' diyerek yola \u00e7\u0131kan ekip, d\u00f6rt k\u00f6y\u00fcn eksikliklerini tamamlad\u0131. , \u0130lk k\u00f6y olan '\u015eehit Uzman \u00c7avu\u015f Selim Topal'\u0131n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131 yap\u0131l\u0131rken "\u015eehit Eren B\u00fclb\u00fcl" ve "\u015eehit Razzan Al Najjar" adl\u0131 'Umutlu K\u00f6yleri'n a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131 ise ilerleyen g\u00fcnlerde ger\u00e7ekle\u015fecek.\r\n,.