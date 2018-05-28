Gastronomi şehrinin lezzetleri ramazan sofralarında
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Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) gastronomi dalında "Oluşturucu şehirler ağı"na dahil ettiği Gaziantep mutfağının yemekleri, ramazanda iftar ve sahur sofralarında hem göze hem de mideye hitap ediyor. Baklavası, fıstığı, fıstık ezmesi, katmeri, beyranı, yuvalaması, tırnaklı pidesi, lahmacunu, firiği ve zeytinyağı Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescili alan kent, bu anlamda Türkiye'nin öncü şehirleri arasında yer alıyor.