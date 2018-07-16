Gaziantep'te bulundu bakın ne çıktı!

Bug\u00fcn b\u00fct\u00fcn T\u00fcrkiye bu foto\u011fraflar\u0131 konu\u015ftu...\r\n,G\u00f6renleri \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7eviren enkaz Gaziantep'te bulundu.\r\n,Herkes ne oldu\u011funu merak ediyordu, fla\u015f a\u00e7\u0131klama az \u00f6nce geldi.\r\n,Gaziantep'te bulunan bu cisim bak\u0131n ne \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,K\u00f6yl\u00fcler enkaz\u0131 bulur bulmaz mahalle muhtara haber verdiler.\r\n,\u0130\u015fte o enkaz...\r\n,.,Gaziantep Valili\u011finden yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada...\r\n,.\u201dNurda\u011f\u0131 \u0130l\u00e7emiz Hamidiye Mahallesi\u2019nde vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n ihbar\u0131yla \u00c7i\u00e7ekli P\u0131nar Tepe civar\u0131ndaki da\u011fl\u0131k ve ormanl\u0131k arazide baz\u0131 metal par\u00e7alar bulunmu\u015ftur.\r\n,.\u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131 Olay Yeri \u0130nceleme Ekiplerimizce olay yerinde g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri al\u0131narak yap\u0131lan ilk tespitlere g\u00f6re bulunan par\u00e7alar\u0131n;\r\n,.Bir uydu veya f\u00fczenin orta motor k\u0131sm\u0131na ait oldu\u011fu, yakla\u015f\u0131k 3-4 ay \u00f6nce d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc ve \u00e7evresinde herhangi bir kimyasal, biyolojik veya n\u00fckleer etkiye rastlan\u0131lmad\u0131\u011f\u0131 de\u011ferlendirilmi\u015ftir.\r\n,.S\u00f6z konusu par\u00e7alar \u00fczerinde ileri teknik incelemeler devam etmektedir\u201d denildi.\r\n