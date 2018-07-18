Gaziantep'te bulunmuştu! Gizemli enkaz bakın ne çıktı...

\u00d6nceki g\u00fcn Gaziantep\u2019in Nurda\u011f\u0131 il\u00e7esinin Hamidiye Mahallesi ormanl\u0131k alan\u0131nda g\u00f6r\u00fclen enkaz, heyecan olu\u015fturdu. ,Jandarma ekipleri sevk edilen b\u00f6lgede yap\u0131lan ilk incelemeyi izleyen Nurda\u011f\u0131 Kaymakam\u0131 Lokman D\u00fczg\u00fcn, \u201cNe oldu\u011funu bilmiyoruz. Teknik ekipler enkaz\u0131 inceleyince sonu\u00e7 ortaya \u00e7\u0131kacak\u201d demi\u015fti.\r\n\r\n,Ak\u015fam saatlerinde Gaziantep Valili\u011fi\u2019nden yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada ise \u00e7evrede kimyasal, biyolojik ve n\u00fckleer bir etki olmad\u0131\u011f\u0131 s\u00f6ylendi:, \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131 olay yeri inceleme ekiplerimizce, olay yerinde g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri al\u0131narak yap\u0131lan ilk tespitlere g\u00f6re, bulunan par\u00e7alar\u0131n bir uydu veya f\u00fczenin orta motor k\u0131sm\u0131na ait oldu\u011fu, yakla\u015f\u0131k 3-4 ay \u00f6nce d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc ve \u00e7evresinde herhangi bir kimyasal, biyolojik veya n\u00fckleer etkiye rastlan\u0131lmad\u0131\u011f\u0131 de\u011ferlendirilmi\u015ftir. S\u00f6z konusu par\u00e7alar \u00fczerinde ileri teknik incelemeler devam etmektedir.\r\n\r\n,Gazetevatan'dan \u0130lker Akg\u00fcng\u00f6r'\u00fcn haberine g\u00f6re; Savunma sanayi ara\u015ft\u0131rmac\u0131s\u0131 Arda Mevl\u00fcto\u011flu, par\u00e7alar\u0131n Rus yap\u0131m\u0131 \u2018S-200 Angara\u2019 (NATO kodu SA-5 \u2018Gammon\u2019) hava savunma sisteminin f\u00fczesi oldu\u011funu s\u00f6yledi., Mevl\u00fcto\u011flu, Suriye\u2019nin 2016 Ocak ay\u0131nda Halep\u2019in kuzeyindeki Kuveyres hava \u00fcss\u00fcn\u00fc S-200 hava savunma sistemi ile takviye etti\u011fini belirterek \u00f6nceki gece \u0130srail Hava Kuvvetleri\u2019nin Halep yak\u0131nlar\u0131ndaki baz\u0131 hedefleri bombalad\u0131\u011f\u0131na dair haberler \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131. ,Arda Mevl\u00fcto\u011flu, \u201cKullan\u0131lan f\u00fczenin tipine ba\u011fl\u0131 olarak 180 ile 300 km. aras\u0131nda azami menzili var. Bu f\u00fczenin \u0130srail jetlerine kar\u015f\u0131 ate\u015flenmi\u015f ancak T\u00fcrkiye\u2019ye d\u00fc\u015fm\u00fc\u015f olabilece\u011fini tahmin ediyorum\u201d dedi.\r\n\r\n,Yakla\u015f\u0131k 3 ay \u00f6nce yine bir S-200 Angara f\u00fczesi \u015eanl\u0131urfa\u2019n\u0131n Hilvan il\u00e7esine d\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fc. ,12 Nisan 2018\u2019de \u015fans eseri Hilvan k\u0131rsal\u0131ndaki Ak\u00e7amescit Mahallesi\u2019ndeki bo\u015f araziye d\u00fc\u015fen f\u00fcze \u00f6nce sava\u015f u\u00e7a\u011f\u0131n\u0131n yak\u0131t tank\u0131 san\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. ,Daha sonra \u015eanl\u0131urfa Valili\u011fi\u2019nin yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u0130HA oldu\u011fu de\u011ferlendirilen enkaz\u0131n yine Rus yap\u0131m\u0131 S-200 Angara hava savunma sistemi f\u00fczesi oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. ,Uzmanlar\u0131n de\u011ferlendirmesi f\u00fczenin yine Suriye\u2019den f\u0131rlat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcnde olmu\u015ftu.,.