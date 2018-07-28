Gaziantep'te çıkan yangında 250 bin lira kül oldu

Gaziantep'te yang\u0131n facias\u0131 ya\u015fand\u0131.,Olay, \u00f6\u011fleden sonra Beyp\u0131nar Mahallesi k\u0131rsal\u0131nda S\u00fcleyman ve Mehmet Aras, karde\u015flere ait k\u00fc\u00e7\u00fckba\u015f hayvan \u00e7iftlik evinin \u00f6n\u00fcnde meydana geldi., Bilinmeyen nedenle \u00e7\u0131kan yang\u0131n \u00e7iftlik evine yak\u0131n b\u00f6lgede istiflenen 100 ton silajl\u0131k m\u0131s\u0131r ile saman balyalar\u0131na s\u0131\u00e7rad\u0131. \r\n\r\n,\u0130hbar \u00fczerine gelen ekiplerin m\u00fcdahalesiyle \u00e7iftli\u011fe s\u0131\u00e7ramadan kontrol alt\u0131na al\u0131nan yan\u0131nda yemler yanarak k\u00fcl oldu. ,Yakla\u015f\u0131k 250 bin liral\u0131k maddi hasar oldu\u011fu belirtilen yang\u0131nla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.,.