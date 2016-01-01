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Gaziantep'te patlama: 1 ölü
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde patlama meydana geldi.
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