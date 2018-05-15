Gazze için Türkiye harekete geçti

Amerika, \u0130srail B\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011fini Tel Aviv'den Filistin'in ba\u015fkenti Kud\u00fcs'e ta\u015f\u0131mas\u0131yla birlikte b\u00f6lgede gerginlik artt\u0131.\r\n\r\n,\u0130srail devleti ger\u00e7ek mermi kullanarak Amerika'n\u0131n karar\u0131n\u0131 protesto eden 60 ki\u015fiyi \u015fehit etti.\r\n\r\n,\u0130srail ter\u00f6r\u00fcne kar\u015f\u0131 sert tepki g\u00f6steren T\u00fcrkiye ya\u015fanan geli\u015fmeler sonras\u0131 harekete ge\u00e7ti. ,Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Ahmet Demircan, Gazze'Deki yaral\u0131lar\u0131n T\u00fcrkiye'de tedavi edilece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Ahmet Demircan, "Gazze taraf\u0131nda, Filistinlilerin oldu\u011fu yerde yeterli ila\u00e7 ve malzeme olmad\u0131\u011f\u0131ndan yaral\u0131lar \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir risk alt\u0131nda. T\u00fcrkiye olarak daha ilk andan itibaren her t\u00fcrl\u00fc haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 yapt\u0131k. ,O b\u00f6lgedeki yaral\u0131lara ula\u015fmak i\u00e7in her t\u00fcrl\u00fc tedbirimizi ald\u0131k. G\u00f6r\u00fc\u015fmeler olumlu sonu\u00e7lan\u0131r sonu\u00e7lanmaz T\u00fcrkiye olarak yaral\u0131lar\u0131 getirmek i\u00e7in haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 yapt\u0131k." ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Demircan, "AFAD ve Genelkurmay Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131m\u0131zla yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00e7al\u0131\u015fmada, Gazze'deki yaral\u0131lar\u0131n T\u00fcrkiye'ye nakledilmesi amac\u0131yla hava k\u00f6pr\u00fcs\u00fcn\u00fc olu\u015fturmak i\u00e7in her t\u00fcrl\u00fc haz\u0131rl\u0131k yap\u0131ld\u0131, bekleniyor. ,'Gelin al\u0131n' noktas\u0131na gelindi\u011finde, yaral\u0131lardan a\u011f\u0131r olanlar\u0131 T\u00fcrkiye'ye getirece\u011fiz" dedi.