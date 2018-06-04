Gece yarısı deprem oldu

Gece yar\u0131s\u0131 korkutan bir deprem meydana geldi.,Deprem saat 23.44'te yerin yakla\u015f\u0131k 2.7 kilometre derinli\u011finde oldu.,Ba\u015fbakanl\u0131k Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye g\u00f6re, Kastamonu Tosya'da saat 23.44'te deprem oldu.,Depremin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc 3.8 olarak a\u00e7\u0131kland\u0131., Yerin yakla\u015f\u0131k 2.7 kilometre derinli\u011finde meydana gelen deprem en \u00e7ok il\u00e7e merkezinde hissedildi. Panik ya\u015fayan mahalle sakinleri soka\u011fa d\u00f6k\u00fcld\u00fc.