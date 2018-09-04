Gelin Adayı Hanife denize böyle girdi

Hanife, sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 reklamlarla b\u00fcy\u00fck paralar kazan\u0131yor.\r\n,Sizinle ilk ha\u015femal\u0131 foto\u011fraflar\u0131m\u0131 da payla\u015fm\u0131\u015f olay\u0131m zaten t\u00fcm yaz deliler gibi tatil yapt\u0131m biliyorsunuz " dedi.\r\n\r\n,\u0130lk defa ha\u015femal\u0131 foto\u011fraf payla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Hanife, "Y\u00fcz\u00fcmden de anlad\u0131\u011f\u0131n\u0131z \u00fczere \u00e7ok mutluyum.\r\n,Bir d\u00f6nem T\u00fcrkiye'nin g\u00fcndeminden d\u00fc\u015fmeyen gelin aday\u0131 Hanife'nin, deniz kenar\u0131nda ha\u015femal\u0131 foto\u011fraf\u0131 sosyal medyada \u00e7ok konu\u015fuldu.\r\n\r\n,Her yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 sosyal medyadan payla\u015fan Hanife'nin bu foto\u011fraf\u0131nda dudaklar\u0131na silikon yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 g\u00f6zlerden ka\u00e7mam\u0131\u015ft\u0131.\r\n,1995 do\u011fumlu olan \u0130zmir Torbal\u0131 do\u011fumlu Hanife lise mezunudur. 1.64 boyunda ve 59 kilodad\u0131r. 1 y\u0131la a\u015fk\u0131n s\u00fcredir Esra Erol'un program\u0131nda talibini arayan Hanife G\u00fcrdal daha sonra Zuhal Topal'\u0131n program\u0131na kat\u0131lm\u0131\u015f taliplerine ret cevab\u0131 vermesiyle \u00fcnlenmi\u015ftir.\r\n\r\n,Hanife G\u00fcrdal'\u0131n 3 karde\u015fi vard\u0131r ve daha \u00f6nce hi\u00e7 evlenmemi\u015ftir.\r\n\r\n