Gelin adayı Hanife'nin ne iş yaptığını gören şaşıp kalıyor

Televizyon ekran\u0131nda gelin aday\u0131 olarak \u00fcnlenen Hanife G\u00fcrdal, yeni i\u015fine ba\u015flad\u0131. ,S\u0131k s\u0131k g\u00fcndemde olan G\u00fcrdal bak\u0131n ne i\u015f yap\u0131yor...,Bilgi veren gelin aday\u0131, "Asl\u0131nda Instagram'dan \u00e7ok iyi bir gelirim var. ,\u00c7al\u0131\u015fmaya ihtiyac\u0131m yok; ama ben yine de \u00e7al\u0131\u015fmak istedim. Bu istasyona da kendim ba\u015fvurdum. ,Daha \u00f6nce de bir \u00e7i\u011f k\u00f6fteciye yard\u0131m ediyordum, benim i\u00e7in \u2018Buraya kadar m\u0131 d\u00fc\u015ft\u00fc?\u2019 diyenler vard\u0131. ,Al\u0131n terinin d\u00fc\u015fmesi olmaz. Bu i\u015fe muhta\u00e7 de\u011filim; ama \u00e7al\u0131\u015fmaktan gurur duyuyorum. \r\n,Akaryak\u0131t istasyonuna gelen baz\u0131 m\u00fc\u015fterilerin kendisini tan\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Hanife, "Tan\u0131yanlar \u00e7\u0131k\u0131yor, genelde de takdir ediyorlar, \u00f6zellikle de kad\u0131nlar" dedi., Hanife evlilik programlar\u0131yla ilgili soruya da, "\u0130yi ki kat\u0131lm\u0131\u015f\u0131m; \u00e7\u00fcnk\u00fc art\u0131k daha \u00f6z g\u00fcvenliyim ve bu bana gurur veriyor" \u015feklinde konu\u015ftu. ,Bana bu \u015fans\u0131 verdikleri i\u00e7in patronuma da te\u015fekk\u00fcr ediyorum" dedi. ,.