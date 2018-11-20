Gelin adayı Solmaz'ın son hali şaşırttı

"Evleneceksen Gel" yar\u0131\u015fmas\u0131nda danslar\u0131 ve hareketiyle fenomen olan gelin aday\u0131 Solmaz'\u0131n kilolu hali hayranlar\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.\r\n,Evlilik programlar\u0131ndaki dans performans\u0131yla ad\u0131n\u0131 duyuran Solmaz \u00c7iros, son haliyle takip\u00e7ilerini hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131na u\u011fratt\u0131.\r\n\r\n,K\u0130LOSUNU ELE\u015eT\u0130RD\u0130LER\r\n\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 single alb\u00fcmle m\u00fczik d\u00fcnyas\u0131na ad\u0131m\u0131n\u0131 atan gelin aday\u0131 Solmaz, payla\u015f\u0131mlar\u0131ndaki kilolu haliyle takip\u00e7ilerini hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131na u\u011fratt\u0131.\r\n\r\n,ROBERTO CARLOS'A BENZEM\u0130\u015eS\u0130N\r\n\r\n,Fenomen gelin aday\u0131 Solmaz'\u0131n son haline yorum ya\u011fd\u0131rd\u0131. \r\n,Kilolar\u0131n\u0131 ele\u015ftiren takip\u00e7ileri, "O bacaklar ne! Roberto Carlos gibi olmu\u015fsun" yorumunu yapt\u0131.\r\n,.