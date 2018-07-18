Gelin arabasında rezalet! Genç kadın utanmadan kayda aldı

Yan\u0131nda oturan kad\u0131n, cep telefonu ile \u00e7ekti\u011fi o anlar\u0131 sosyal medyada payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Video t\u0131klanma rekoru k\u0131rd\u0131. \u00c7evredeki vatanda\u015flar bu duruma tepki g\u00f6stermese de, \u00f6n tarafta oturan gelinin bu durumdan memnun oldu\u011fu g\u00f6zlerden ka\u00e7m\u0131yor. , Bursa'n\u0131n Nil\u00fcfer il\u00e7esinde gelin arabas\u0131n\u0131 s\u00fcren damat, \u00fcst\u00fc a\u00e7\u0131k otomobiliyle drift yaparken, arkada oturan, iddialara g\u00f6re sa\u011fd\u0131c\u0131 oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen \u015fah\u0131s ise havaya ate\u015f ediyor.\r\n\r\n,Ge\u00e7en y\u0131l bir d\u00fc\u011f\u00fcnde ya\u015fanan \u00e7\u0131lg\u0131nl\u0131\u011f\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc sosyal medyaya yeni d\u00fc\u015ft\u00fc.