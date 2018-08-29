Gelin arabasının içindeki manzara şoke etti!

B\u00f6ylesi g\u00f6r\u00fclmedi...,\u0130\u00e7inden \u00e7\u0131kanlarsa bu kadar\u0131 da olmaz dedirtiyor...,Ekipler, arac\u0131 a\u00e7t\u0131klar\u0131nda ise neye u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131. Gelin arabas\u0131 diye durdurulan arac\u0131n i\u00e7erisinden gelin yerine 11 g\u00f6\u00e7men ve can yelekleri \u00e7\u0131kt\u0131. ,Antalya\u2019ya kadar hi\u00e7bir s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015famadan gelen gelin arac\u0131, D\u00f6\u015femealt\u0131 \u0130l\u00e7e Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n kente giri\u015f noktas\u0131ndaki kontrol noktas\u0131ndan konvoysuz bir \u015fekilde ge\u00e7erken ekiplerin \u015f\u00fcphelenmesi \u00fczerine durduruldu.,Olay, d\u00fcn ak\u015fam saat 22.00 s\u0131ralar\u0131nda Antalya\u2019n\u0131n D\u00f6\u015femealt\u0131 il\u00e7esinde meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re, kiralad\u0131klar\u0131 l\u00fcks bir arac\u0131 gelin arabas\u0131 gibi s\u00fcsleyen g\u00f6\u00e7men ka\u00e7ak\u00e7\u0131lar\u0131, i\u00e7erisinde 8\u2019i Afgan, 3\u2019\u00fc Pakistan uyruklu 11 g\u00f6\u00e7menle yola koyuldu.,\u015eah\u0131slar\u0131n Afgan ve Pakistan uyruklu oldu\u011funu tespit eden ekipler, \u015fah\u0131slar\u0131 ifadeleri i\u00e7in karakola g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. Sahte gelin arabas\u0131n\u0131n s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc ve ayn\u0131 zamanda organizat\u00f6rl\u00fck yapt\u0131\u011f\u0131 tespit edilen Filistin uyruklu A.\u0130.M. ise karakoldaki ifadesinin ard\u0131ndan adliyeye sevk edildi., \u00d6te yandan ka\u00e7ak\u00e7\u0131lar\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 s\u00fcsleme ise bu kadar\u0131na pes dedirtti. Arac\u0131n arka k\u0131sm\u0131nda gelin ve damad\u0131n A.A. \u015feklinde ba\u015f harflerinin yer ald\u0131\u011f\u0131 g\u00f6zlenirken, ayn\u0131 yerde y\u00fcz\u00fck resmi motifi ve yine arac\u0131n \u00f6n taraf\u0131ndaki \u00e7i\u00e7ek ile arac\u0131n lastiklerine kadar sar\u0131lan kurdeleler dikkat \u00e7ekti.\r\n\r\n,Gelin arabas\u0131 ama i\u00e7inde ne gelin var ne damat!,\u0130HA