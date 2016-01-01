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Bakan Yılmaz'dan öğretmen atamalarına ilişkin açıklama
GÜNDEM
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi
MAGAZİN
-
Çukur Yeni fragman İZLE: Çukur 30. Yeni bölüm Fragman (Çukur Youtube)
EKONOMİ
-
Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten önemli açıklama
T-Otomobil
-
İşte 2018'in en az yakan otomobilleri
EKONOMİ
-
Dolar rekor kırdı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Bankası Başkanını çağırdı (Dolar ne kadar)
MAGAZİN
-
Demet Evgar'dan kötü haber
EKONOMİ
-
MB açıklamasının ardından dolar düşüşe geçti
GÜNDEM
-
Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti
DÜNYA
-
İsveçli ve Norveçli aktivistler, balıkçı tekneleriyle Gazze'ye gidiyor
YAŞAM
-
100 yıllık ayağı bavulda saklıyor
YAŞAM
-
İstanbul'da 14 adamıyla birlikte yakalandı!
GÜNDEM
-
Sarallar çetesinin lideri Alaattin Saral tutuklandı
SPOR
-
Burak Yılmaz tercihini yaptı! İşte yeni takımı...
SPOR
-
Galatasaray'ın Rodrigues planı!
GÜNDEM
-
İsrail'in Ankara Büyükelçisi Türkiye'den ayrıldı
DÜNYA
-
ABD'nin BM temsilcisinden skandal sözler
DÜNYA
-
Gazze’de katliamı Tel Aviv’de protesto edildi
EKONOMİ
-
TOKİ'nin yüzde 20 indirim kampanyası için son 2 gün
SPOR
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Maradona hem başkan hem teknik direktör oldu
Yeni
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Gelin düğüne gelmedi, görüntülü katıldı
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Türkiye böyle düğün ne gördü ne duydu...
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