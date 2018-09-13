Gelin, Esra Erol'un programında eski kaynanasının üzerine yürüdü

Esra Erol'un program\u0131na konuk olan bir kaynana ve gelin, canl\u0131 yay\u0131nda birbirine girdi. Erol, kaynanas\u0131n\u0131n \u00fczerine y\u00fcr\u00fcyen geline zor engel oldu.\r\n,ATV ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan Esra Erol'da program\u0131na konuk olan bir gelin ve kaynanan\u0131n at\u0131\u015fmas\u0131, izleyenleri \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131. \u00c7ocuklar\u0131ndan 2 y\u0131ld\u0131r ayr\u0131 olan Ay\u015fe, canl\u0131 yay\u0131nda eski kaynanas\u0131 ile y\u00fczle\u015ferek tart\u0131\u015ft\u0131. Kaynan\u0131n tart\u0131\u015fma ortas\u0131nda gelinin taklidinin yapmas\u0131 ise ba\u015fta Esra Erol olmak \u00fczere herkesi g\u00fcld\u00fcrd\u00fc. Ancak tart\u0131\u015fman\u0131n harareti art\u0131nca gelin, eski kaynanas\u0131n\u0131n \u00fczerine y\u00fcr\u00fcd\u00fc.\r\n\r\n,Kaynana \u00c7ak\u0131r Han\u0131m'\u0131n st\u00fcdyoya gelmesiyle birlikte, ikili aras\u0131nda laf dala\u015f\u0131 ba\u015flad\u0131. Kaynana \u00c7ak\u0131r Han\u0131m'\u0131n gelini Ay\u015fe'nin taklidini yapmas\u0131 programa damga vurdu.\r\n\r\n,\u0130kili aras\u0131nda aniden ba\u015flayan hararetli tart\u0131\u015fmada gelin kaynanas\u0131n\u0131n \u00fczerine y\u00fcr\u00fcy\u00fcnce Esra Erol devreye girdi. Erol, taraflar\u0131 sakinle\u015ftiremeyince canl\u0131 yay\u0131na ara verildi.\r\n\r\n,\u0130kilinin tart\u0131\u015fmas\u0131 ve taklit an\u0131 sosyal medyada k\u0131sa s\u00fcrede yay\u0131ld\u0131.\r\n\r\n, At\u0131\u015fma ve taklit, sosyal medyada en \u00e7ok payla\u015f\u0131lan videolar\u0131n ba\u015f\u0131nda yer ald\u0131.