Gelin ve damadı beklerken içeri onlar girdi... Düğün karakolda bitti!

Saat 18.30'da Antalya D\u00f6\u015femealt\u0131 il\u00e7esindeki bir \u00e7iftlikte ger\u00e7ekle\u015ftirilecek d\u00fc\u011f\u00fcn i\u00e7in saatler \u00f6ncesinde polis ekipleri gelerek g\u00fcvenlik \u00f6nlemi ald\u0131. ,Tak\u0131 t\u00f6reni yapmayan \u00e7ift, davetliler taraf\u0131ndan hediye edilecek tak\u0131 ve paralar\u0131n haczedilmesini \u00f6nlemek i\u00e7in ziyaret ettikleri masalarda davetlilere bir bez kese uzatt\u0131. ,D\u00fc\u011f\u00fcn t\u00f6reninin yap\u0131laca\u011f\u0131 \u00e7iftli\u011fin giri\u015f kap\u0131s\u0131na kadar beyaz l\u00fcks otomobille gelen Mert T. ve Gizem T. otomobilden alk\u0131\u015flar e\u015fli\u011finde indi. ,Davetlilerle birlikte bir s\u00fcre giri\u015fte oynayan gelin-damat, daha sonra nikah\u0131n k\u0131y\u0131laca\u011f\u0131 alana ge\u00e7ti.\r\n\r\n,Nikah\u0131n k\u0131y\u0131lmas\u0131 ve ilk dans\u0131n ard\u0131ndan gelin damat birlikte davetlileri masalar\u0131nda ziyaret etti. ,\u0130cra memurlar\u0131n\u0131n mahkeme karar\u0131n\u0131 i\u015fleme almak zorunda oldu\u011funu s\u00f6ylemesi \u00fczerine iddiaya g\u00f6re damat Mert T. cebindeki madeni paralar\u0131 \u00e7\u0131kararak t\u00fcm paras\u0131n\u0131n bu oldu\u011funu s\u00f6yledi. ,Gelin ve damad\u0131n beklendi\u011fi s\u0131rada \u00e7iftli\u011fe haciz memurlar\u0131 geldi. ,Semra \u00c7.'nin avukat\u0131 Erdal Yi\u011fit'in itiraz\u0131 \u00fczerine icra memurlar\u0131 bu defa davetlilere tutulan ve i\u00e7erisinde alt\u0131nlar\u0131n konuldu\u011fu bez keseyi istedi. ,Ziyaretin ard\u0131ndan iddiaya g\u00f6re kese damad\u0131n yak\u0131nlar\u0131 taraf\u0131ndan al\u0131narak sakland\u0131.\r\n\r\n,Bez kesenin \u00e7al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen damad\u0131n yak\u0131nlar\u0131 daha sonra keseyi bulduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyip i\u00e7erisindeki 50 TL ile birlikte keseyi icra memurlar\u0131na teslim etti. Bunun \u00fczerine haciz memurlar\u0131 damada tak\u0131lan 53 TL 95 kuru\u015f, damad\u0131n parma\u011f\u0131ndaki maddi de\u011feri bulunmayan y\u00fcz\u00fc\u011fe ve kesedeki 50 TL olmak \u00fczere toplamda 103 TL 95 kuru\u015fa haciz uygulad\u0131.\r\n\r\nAvukat Erdal Yi\u011fit ve icra memurlar\u0131, \u00e7al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 s\u00f6ylenen alt\u0131nlar\u0131n bulunmas\u0131 i\u00e7in de olay\u0131 karakola ta\u015f\u0131d\u0131. D\u00f6\u015femealt\u0131 \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne giden avukat Erdal Yi\u011fit, Nafaka ve tazminat, daval\u0131 taraf\u0131ndan \u00f6denmedi. \u00d6demedi\u011fi gibi \u015firketleri kapatt\u0131. Bug\u00fcn d\u00fc\u011f\u00fcnde kendi \u00fczerinde 53 TL 95 kuru\u015f bir de kesede \u00e7\u0131kan 50 TLye haciz uygulad\u0131k. D\u00fc\u011f\u00fcnde alt\u0131nlar\u0131n \u00e7al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6ylediler. Karakola geldik \u00e7al\u0131nan alt\u0131nlar i\u00e7in \u015fikayet\u00e7i olaca\u011f\u0131z diye konu\u015ftu.\r\n\r\n