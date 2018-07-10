Gelinini erkek arkadaşı ile basan kaynana bakın neler yaptı!

A.S.'yi odaya kilitleyen kay\u0131nvalidesi, \u00e7\u0131plak halde d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kan N.\u015e.K.'nin pe\u015finden ko\u015ftu.\r\n,Mahalleli kay\u0131nvalidenin bir s\u00f6z\u00fc ile harekete ge\u00e7ti, adam\u0131 bu hale getirdiler...\r\n,Olay\u0131n asl\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenince \u015foke olacaks\u0131n\u0131z...\r\n,Olay, d\u00fcn, \u00c7ay\u0131rova il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 \u0130n\u00f6n\u00fc Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi.\r\n,Hastanenin hasta kabul b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015fan, evli ve 3 \u00e7ocuk annesi A.S., iddiaya g\u00f6re, N.\u015e.K. ile sevgili oldu. A.S., evine gelen N.\u015e.K. ile uygunsuz bir \u015fekilde kay\u0131nvalidesine yakaland\u0131.\r\n,Kan donduran foto\u011fraflar Kocaeli'nden geldi.\r\n,Kay\u0131nvalidenin ba\u011f\u0131r\u0131\u015flar\u0131 \u00fczerine gelen mahalleli, durumu \u00f6\u011frenince N.\u015e.K.'yi sokak ortas\u0131nda tekme- tokat d\u00f6vmeye ba\u015flad\u0131. \u00c7\u0131plak haldeki N.\u015e.K., \u00f6fkeli kalabal\u0131\u011f\u0131n elinden kurtulup, ka\u00e7mak isterken, mahalle sakinlerinden biri arac\u0131n\u0131 \u00fczerine s\u00fcrd\u00fc.\r\n,Yaral\u0131 halde yere y\u0131\u011f\u0131lan N.\u015e.K.'nin \u00e7evresi, bu s\u0131rada olay yerine gelen polis ekiplerince sar\u0131ld\u0131. Polisler, mahallelinin N.\u015e.K.'ye yeniden sald\u0131rmas\u0131n\u0131 engelledi. \u00c7a\u011fr\u0131lan sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlileri, N.\u015e.K.'nin \u00fczerine havlu sar\u0131p, ambulansa bindirdi. \u0130stanbul'da hastaneye g\u00f6t\u00fcr\u00fclen N.\u015e.K.'nin tedaviye al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. Polis, olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.\r\n