Gelirler İdaresi Başkanı Adnan Ertürk hayatını kaybetti

Gelirler \u0130daresi Ba\u015fkan\u0131 Adnan Ert\u00fcrk ge\u00e7irdi\u011fi kalp krizi sonucu vefat etti.,Adnan Ert\u00fcrk, 1968 y\u0131l\u0131nda do\u011fdu. Aslen Kayserili. \u0130lk, orta ve lise e\u011fitimini Ankara\u2019da tamamlad\u0131.1985 y\u0131l\u0131nda Ankara Kurtulu\u015f Lisesi\u2019nden, 1989 y\u0131l\u0131nda Ankara \u00dcniversitesi Siyasal Bilgiler Fak\u00fcltesinden mezun oldu. ABD\u2019de University Of Ilinois\u2019te finans alan\u0131nda y\u00fcksek lisans yapt\u0131.\r\n\r\n,Memuriyete Say\u0131\u015ftay\u2019da Denet\u00e7i Yard\u0131mc\u0131s\u0131 olarak ba\u015flam\u0131\u015f, 15.10.1991 tarihinde Maliye Tefti\u015f Kurulu\u2019na girmi\u015ftir.\r\n \r\n,Adnan Ert\u00fcrk, 1995 y\u0131l\u0131nda Maliye M\u00fcfetti\u015fi, 2001 y\u0131l\u0131nda ise Maliye Ba\u015fm\u00fcfetti\u015fi olarak atanm\u0131\u015ft\u0131r.\r\n \r\n,2003 y\u0131l\u0131nda Gelirler Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019nde Daire Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revine atand\u0131. Gelir \u0130daresi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 kurulduktan sonra, Gelir \u0130daresi Grup Ba\u015fkan\u0131 olarak ayn\u0131 g\u00f6revine devam etti., Ert\u00fcrk, 2006 y\u0131l\u0131 ba\u015f\u0131nda Gelir \u0130daresinde Daire Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revine getirildi. ,2007 y\u0131l\u0131nda Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131 Mali Su\u00e7lar\u0131 Ara\u015ft\u0131rma Kurulu Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na atanan Ert\u00fcrk, 2009 y\u0131l\u0131nda Gelir \u0130daresine Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 olara