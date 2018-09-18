Genç golf oyuncusu hayatını kaybetti

\u0130spanya golf\u00fcn\u00fcn umut vadeden ismi Celia Barquin Arozamena cinayete kurban gitti.\r\n\r\n,Iowa \u00dcniversitesi'nde \u00f6\u011frenci olan gen\u00e7 sporcunun golf sahas\u0131nda \u00f6l\u00fc olarak bulundu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Iowa'n\u0131n Ames kentinde bulunan Arozamena'n\u0131n \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc ve olay\u0131n failininin g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,\u0130spanya'n\u0131n Kantabria b\u00f6lgesinden olan Arozamena'y\u0131 \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen ki\u015finin de 22 ya\u015f\u0131nda oldu\u011fu belirtildi.\r\n\r\n,Gen\u00e7 golf\u00e7\u00fcy\u00fc \u00f6ld\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc iddias\u0131yla tutuklanan ki\u015finin 22 ya\u015f\u0131ndaki Collin Daniel Richards oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Richards'\u0131n sab\u0131ka kayd\u0131n\u0131n bulundu\u011fu daha \u00f6nce bir benzin istasyonunun soymaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 ve yakalan\u0131nca tekrar d\u00f6nece\u011fini s\u00f6yleyip istasyonu havaya u\u00e7urmakla tehdit etti\u011fi belirlendi.\r\n\r\n,Cinayete kurban giden Arozamena, 2018 B\u00fcy\u00fckler 12 turnuvas\u0131nda \u015fampiyon olmu\u015ftu.\r\n\r\n,.