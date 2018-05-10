Genç kadın futbolcu Müslüman oldu

U19 Kad\u0131n Milli Tak\u0131m\u0131 kalecisi Ronja Andersson, M\u00fcsl\u00fcman olarak \u0130sve\u00e7'te g\u00fcndeme oturdu.,M\u00fcsl\u00fcman oldu\u011fu i\u00e7in kendisine kar\u015f\u0131 \u00f6nyarg\u0131lar\u0131n artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Ronja Andersson, "M\u00fcsl\u00fcman olmaktan dolay\u0131 gururluyum" dedi. \u0130slam dininin emirlerini yerine getirmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Andersson, ramazanda oru\u00e7 tutaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n \r\n,Andersson, \u0130sve\u00e7 y\u00fcksek tirajl\u0131 gazetelerinden Aftonbladet'e verdi\u011fi r\u00f6portajda, M\u00fcsl\u00fcman olduktan sonra ba\u015fta ailesi olmak \u00fczere etraf\u0131ndakilerin b\u00fcy\u00fck tepkisiyle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,IK Uppsala Kad\u0131n Futbol tak\u0131m\u0131n\u0131n formas\u0131n\u0131 giyen Andersson, M\u00fcsl\u00fcman olduktan sonra bir\u00e7ok arkada\u015f\u0131n\u0131n \u0130slam dininden etkilendi\u011fini aktard\u0131.\r\n,Andersson, ''M\u00fcsl\u00fcman olduktan sonra g\u00fczel bir dine ge\u00e7ti\u011fimin fark\u0131na vard\u0131m. Kur'an-\u0131 Kerim'in i\u00e7indekilerin hepsine inan\u0131yorum. Allah'\u0131 tan\u0131d\u0131m ve bana yard\u0131m\u0131n\u0131 hissettim." de\u011ferlendirmesinde bulundu. (Kralspor)\r\n,., Andersson, ''Bana \u00f6nyarg\u0131 ile yakla\u015f\u0131l\u0131rken nefret s\u00f6ylemlerine de maruz kald\u0131m ama ben M\u00fcsl\u00fcman olmaktan dolay\u0131 gururluyum.'' ifadelerini kulland\u0131.\r\n