Genç kadının feci sonu! Aracın içine bakan dehşete düştü

Gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n feci sonu... Araban\u0131n i\u00e7ine bakanlar deh\u015fete d\u00fc\u015ft\u00fc!,Ortal\u0131k kan g\u00f6l\u00fcne d\u00f6nd\u00fc.,Kaza Nil\u00fcfer il\u00e7esi \u0130zmir Yolu Uluda\u011f \u00dcniversitesi kav\u015fa\u011f\u0131nda ak\u015fam saatlerinde meydana geldi. 34 ya\u015f\u0131ndaki Damla G. 10 DBA 56 plakal\u0131 otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla att\u0131. \r\n\r\n,Otomobil taklalar sonucu kav\u015fa\u011f\u0131n beton ayaklar\u0131na \u00e7arparak durabildi. Hurdaya d\u00f6nen ara\u00e7ta s\u0131k\u0131\u015fan Damla G. a\u011f\u0131r yaraland\u0131.,.,Kazay\u0131 g\u00f6ren \u00e7evredeki vatanda\u015flar polis ve sa\u011fl\u0131k ekiplerine haber verdi. \r\n\r\n,Olay yerine gelen sa\u011fl\u0131k ekipleri taraf\u0131ndan Uluda\u011f \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesi Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131lan Damla G. t\u00fcm m\u00fcdahaleye ra\u011fmen kurtar\u0131lamad\u0131. ,Cumhuriyet Savc\u0131l\u0131\u011f\u0131 ve trafik ekipleri kazayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flatt\u0131.\r\n\r\n