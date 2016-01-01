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Genç kız 'bakışma' yüzünden diğer kızı bıçakla ağır yaraladı
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Samsun'da genç bir kız, yolda karşılaştığı diğer kız ile bakışma yüzünden tartışınca bıçakla onu ağır yaraladı.
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