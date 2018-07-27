Genç kız kendisini darp eden genci sırtından bıçakladı

Samsun'da gen\u00e7 bir k\u0131z kendisini darp eden \u015fahs\u0131 s\u0131rt\u0131ndan b\u0131\u00e7aklayarak yaralad\u0131.\r\n,Hastaneye kald\u0131r\u0131lan G.K., tedavi alt\u0131na al\u0131n\u0131rken, b\u0131\u00e7akla yaralama olay\u0131n\u0131 yapan L.A. ile yan\u0131nda bulunan arkada\u015f\u0131 E.K. (22) adl\u0131 k\u0131z Samsun Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Cinayet B\u00fcrosu ekipleri taraf\u0131ndan g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131lar.\r\n,Savc\u0131ya ifade veren E.K. serbest b\u0131rak\u0131l\u0131rken, n\u00f6bet\u00e7i mahkemeye ifade veren Y.A. ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapal\u0131 Cezaevine g\u00f6nderildi.\r\n,Olay, Samsun'un \u0130lkad\u0131m il\u00e7esi Selahiye Mahallesi`nde ak\u015fam saat 23.55 s\u0131ralar\u0131nda meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re, Y.A.(22) adl\u0131 gen\u00e7 k\u0131z kendisini darp etti\u011fini iddia etti\u011fi G.K.(27) adl\u0131 genci s\u0131rt\u0131ndan b\u0131\u00e7aklad\u0131.\r\n,Polisteki sorgulanmalar\u0131 tamamlanan k\u0131zlar bug\u00fcn Samsun Adliyesine sevk edildiler. \r\n