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WhatsApp tüm kişileri göster özelliğini kaldırdı | WhatsApp kişiler nerede? ( WHATSAPP NE OLDU?)
POLİTİKA
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Ünlü oyuncu polisten borç para aldı
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Van'da iki erkek cesedi bulundu
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AÖF güz dönemi final sınavı giriş yerleri açıklandı mı? (AÖF Sınav Giriş Belgesi Sorgulama, 2018 AÖF Sınav Tarihleri)
EKONOMİ
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Dolar ne kadar? (8 Ocak Dolar Euro Fiyatları)
SPOR
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Salih Uçan'ın takımı askerî kampa alındı
YAŞAM
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Hayvan hırsızı, jandarmadan kaçamadı
YAŞAM
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Edirne’de sis görüş mesafesini 30 metreye düşürdü
GÜNDEM
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17 terörist etkisiz hâle getirildi
GÜNDEM
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Sanayi üretiminde sürpriz yok
DÜNYA
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Pakistan'da terör olayları azaldı
YAŞAM
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Meteoroloji İstanbul için kar yağışı uyarısı yaptı! (8 Ocak hava durumu nasıl olacak?)
YAŞAM
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Adana'da bir günde 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
GÜNDEM
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KKTC'de sandıktan 'koalisyon' çıktı
GÜNDEM
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İki yıllık üniversite mezunları kısa dönem askerlik yapacak mı?
YAŞAM
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Baza ve yatak imalathanesinde yangın çıktı
DÜNYA
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New York JFK Havalimanı'nı su bastı
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15 TEMMUZ
Ramazan
Genç kıza sokak ortasında şiddet!
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Bu görüntüler Adana'nın göbeğinden geldi, bizleri çılgına çeviren olayda dikkat çeken öyle bir nokta vardı ki...
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