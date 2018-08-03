Genç öğretmeni o halde gören sokağa dökülmüştü! O saldırgan artık...

Gen\u00e7 bir \u00f6\u011fretmen sokak ortas\u0131nda sald\u0131r\u0131ya u\u011fram\u0131\u015ft\u0131.,Ya\u015fanan o olayla ilgili fla\u015f bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131.,Turgut \u00d6zal Bulvar\u0131'nda hareket halindeki motosikletin s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc, yolda y\u00fcr\u00fcyen \u00f6\u011fretmen Devrim Ak\u00e7akaya'y\u0131 yan\u0131ndan ge\u00e7erken tekmeledi. ,Ald\u0131\u011f\u0131 darbeyle yere d\u00fc\u015fen Akkaya, bayg\u0131nl\u0131k ge\u00e7irdi.\r\n\r\n,Devrim Akkaya'n\u0131n yard\u0131m\u0131na \u00e7evre sakinleri ko\u015ftu. G\u00fcvenlik kameras\u0131na yans\u0131yan olay\u0131n ard\u0131ndan \u00f6\u011fretmen, polise giderek \u015fikayet\u00e7i oldu.\r\n\r\n,Batman Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, sald\u0131rgan\u0131 d\u00fcn ak\u015fam, olay yerine yak\u0131n bir b\u00f6lgede yakalayarak g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131. \u0130smi a\u00e7\u0131klanmayan \u015f\u00fcpheli, sorgulanmak \u00fczere emniyete g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n\u00d6\u011fretmen Devrim Ak\u00e7akaya, sald\u0131rgan\u0131n yakalanmas\u0131na sevindi\u011fini belirterek, "Davac\u0131y\u0131m, gerekli cezay\u0131 \u00e7ekmesini istiyorum. Bu ki\u015fiyi k\u0131sa s\u00fcrede yakalayan emniyet ekiplerini kutluyorum" dedi.\r\n\r\n,Batman'da feci bir olay ya\u015fanm\u0131\u015ft\u0131.