Gençlere 8 bin 402 liralık teşvik müjdesi

3- Faaliyetin adi ortakl\u0131k veya \u015fah\u0131s \u015firketi b\u00fcnyesinde yap\u0131lmas\u0131 h\u00e2linde, sadece bir ortak, bu ortaklar aras\u0131ndan da en gen\u00e7 olan\u0131 faydalanabiliyor.\r\n\r\nOrtaklardan herhangi birinin te\u015fvik \u015fartlar\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131mamas\u0131 halinde, di\u011fer ortaklar da sigorta prim te\u015fvikinden yararlanam\u0131yor.,2- Te\u015fvikten yararlanacak gencin kendi i\u015finde bilfiil \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 veya i\u015fin kendisi taraf\u0131ndan sevk ve idare edilmesi gerekiyor.,\u00d6rnek: 01\/07\/2018 tarihinde k\u0131rtasiye i\u015fletmecili\u011fi faaliyetine ba\u015flayan ve prim te\u015fvikinden yararlanma \u015fartlar\u0131n\u0131n tamam\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yan sigortal\u0131 (A)'n\u0131n, kuruma bildirimi vergi dairesince 5 ay sonra yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Buna g\u00f6re, sigortal\u0131 (A), 01\/07\/2018 tarihinden itibaren prim te\u015fvikinden yararlanacakt\u0131r.,1- \u0130\u015fe ba\u015flama bildiriminin kanuni s\u00fcresi i\u00e7inde verilmi\u015f olmas\u0131 gerekiyor. Geriye d\u00f6n\u00fck tescil i\u015flemi yap\u0131lmas\u0131 halinde vergi kayd\u0131n\u0131n ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 tarih itibar\u0131yla te\u015fvikten yararlan\u0131lacak.,29 ya\u015f\u0131n\u0131 doldurmam\u0131\u015f, ilk defa i\u015fletme a\u00e7acak olan yeni giri\u015fimciler i\u00e7in prim deste\u011finin d\u0131\u015f\u0131nda 3 y\u0131ll\u0131k vergi muafiyeti de var. Bu kapsamda gen\u00e7ler 3 vergi y\u0131l\u0131 boyunca kazan\u00e7lar\u0131n\u0131n 75 bin liral\u0131k k\u0131sm\u0131 i\u00e7in gelir vergisi \u00f6demeyecek. (Sabah),Gen\u00e7 giri\u015fimcilerde m\u00fckellefiyet ba\u015flang\u0131\u00e7 tarihi itibar\u0131yla 18 ya\u015f\u0131n\u0131 dolduran ve 29 ya\u015f\u0131n\u0131 doldurmayanlar te\u015fvikten yararlanacak. 4B'li yani Ba\u011f-Kur'lu say\u0131lan giri\u015fimci gen\u00e7ler ile adi ve \u015fah\u0131s \u015firket ortakl\u0131klar\u0131nda sadece bir ortak s\u00f6z konusu te\u015fvikten yararland\u0131r\u0131lacak,Buna g\u00f6re, i\u015f kuran 18-29 ya\u015f aras\u0131 gen\u00e7lerin t\u00fcm Ba\u011f-Kur primlerini devlet kar\u015f\u0131l\u0131yor. Bu da y\u0131ll\u0131k 8 bin 402 liral\u0131k destek anlam\u0131na geliyor. Ayr\u0131ca 3 y\u0131ll\u0131k vergi muafiyeti de bulunuyor. SGK'n\u0131n genelgesinde te\u015fvik uygulamas\u0131 \u00f6rneklerle anlat\u0131ld\u0131.,7143 say\u0131l\u0131 Torba Kanun ile gen\u00e7ler i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemli te\u015fvik uygulamalar\u0131 hayata ge\u00e7irildi. Bu yasayla ilgili Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu (SGK) da bir genelge yay\u0131mlayarak detaylar\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,4- \u00d6l\u00fcm nedeniyle faaliyetin e\u015f ve \u00e7ocuklar taraf\u0131ndan devral\u0131nmas\u0131 h\u00e2li hari\u00e7 olmak \u00fczere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir i\u015fletmenin ya da mesleki faaliyetin e\u015f veya \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc dereceye kadar (bu derece d\u00e2hil) kan veya kay\u0131n h\u0131s\u0131mlar\u0131ndan devral\u0131nmam\u0131\u015f olmas\u0131 gerekiyor.,5- Sigortal\u0131n\u0131n vergi m\u00fckellefiyet ba\u015flang\u0131\u00e7 tarihi ve sigortal\u0131l\u0131k tarihi itibar\u0131yla 18 ya\u015f\u0131n\u0131 doldurmu\u015f ve 29 ya\u015f\u0131n\u0131 doldurmam\u0131\u015f olmas\u0131 gerekiyor.