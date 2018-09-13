16 Kasım son tarih! 200 bin TL verilecek...

\u00dclkemizde gen\u00e7 giri\u015fimcilere pek \u00e7ok destek var. Bu desteklerden biri de Teknolojik Ara\u015ft\u0131rma Kurumu (T\u00dcB\u0130TAK) taraf\u0131ndan veriliyor. ,Gen\u00e7 giri\u015fimcilerin katma de\u011feri y\u00fcksek \u00fcr\u00fcnler \u00fcreterek \u015firket kurmas\u0131n\u0131 ve ticarile\u015fmesini sa\u011flayan Bireysel Gen\u00e7 Giri\u015fim (B\u0130GG) Program\u0131'n\u0131n 2018 y\u0131l\u0131 ikinci \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kan T\u00dcB\u0130TAK, giri\u015fimci adaylar\u0131n\u0131 200 bin lira tutar\u0131ndaki y\u00fczde 100 hibe destekten yararland\u0131racak.,Birinci a\u015fama faaliyetlerini y\u00fcr\u00fctmek \u00fczere se\u00e7ilen B\u0130GG uygulay\u0131c\u0131 kurulu\u015flar\u0131, a\u00e7\u0131lan bu \u00e7a\u011fr\u0131 kapsam\u0131nda kendi web sayfalar\u0131nda ilan edecekleri duyuru ile i\u015f fikri ba\u015fvurular\u0131n\u0131 kabul edecek. , Uygulay\u0131c\u0131 kurulu\u015flar birinci a\u015fama kapsam\u0131nda; giri\u015fimcilerin i\u015f fikirlerinin toplanmas\u0131, de\u011ferlendirilmesi, se\u00e7ilen i\u015f fikirlerinin do\u011frulanmas\u0131 ve T\u00dcB\u0130TAK'a ikinci a\u015fama ba\u015fvurusu yapacak i\u015f planlar\u0131n\u0131n belirlenmesi faaliyetlerini y\u00fcr\u00fctecek.,\u0130\u015f plan\u0131 BIGG uygulay\u0131c\u0131 kurulu\u015fu taraf\u0131ndan onaylanan giri\u015fimciler, program\u0131n ikinci a\u015fama ba\u015fvurusunu T\u00dcB\u0130TAK'a yapacak. , Giri\u015fimci adaylar\u0131 i\u015f planlar\u0131yla T\u00dcB\u0130TAK'a ba\u015fvurarak 200 bin lira tutar\u0131ndaki y\u00fczde 100 hibe destekten yararlanmak i\u00e7in yar\u0131\u015facak. Program\u0131n ikinci a\u015famas\u0131nda desteklenmesi uygun bulunan i\u015f planlar\u0131 i\u00e7in, panel de\u011ferlendirmesinde belirlenen destek kapsam\u0131na al\u0131nan tutar kadar geri \u00f6demesiz teknogiri\u015fim sermayesi deste\u011fi sa\u011flanacak.,BIGG uygulay\u0131c\u0131 kurulu\u015flar\u0131 kendi web sayfalar\u0131nda ilan edecekleri duyuru ile 6 tematik alanda i\u015f fikri ba\u015fvurular\u0131n\u0131 kabul edecek. ,Bu alanlar \u015f\u00f6yle: "Ak\u0131ll\u0131 ula\u015f\u0131m, enerji ve temiz teknolojiler, ak\u0131ll\u0131 \u00fcretim sistemleri, ileti\u015fim ve say\u0131sal d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm, sa\u011fl\u0131k ve iyi ya\u015fam, s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir tar\u0131m ve beslenme.",BIGG uygulay\u0131c\u0131 kurulu\u015flara \u00f6n ba\u015fvurular 16 Kas\u0131m'a kadar yap\u0131lacak. \u0130kinci a\u015fama i\u015f plan\u0131 ba\u015fvurular\u0131 T\u00dcB\u0130TAK taraf\u0131ndan 1 Aral\u0131k-14 Aral\u0131k tarihlerinde al\u0131nacak.,Panel de\u011ferlendirmeleri Ocak-Mart aras\u0131nda yap\u0131lacak. Nisan'da sonu\u00e7lar duyurulacak. May\u0131s'ta \u015firket kurulumu ve s\u00f6zle\u015fme imzalanmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, 1 Haziran destek ba\u015flang\u0131\u00e7 tarihi olacak. (Takvim)