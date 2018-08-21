Gerçeği öğrenince bir anda servete kondular!

\u00d6nce "sadece bir ta\u015f" dediler, sonra ise adeta k\u00f6\u015feyi d\u00f6nd\u00fcler...,S\u0131radan bir ta\u015f sand\u0131lar ama ger\u00e7e\u011fi \u00f6\u011frenenler inanamad\u0131. ,A\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131 yakla\u015f\u0131k 1 kilo olan z\u00fcmr\u00fcd\u00fcn de\u011feri ise bilinmiyor. ,Hala d\u00f6nem d\u00f6nem 40 metreyi a\u015fan lavlar p\u00fcsk\u00fcrtmeye devam eden ve b\u00f6lgede sebep oldu\u011fu infial s\u00fcren Kilauea Yanarda\u011f\u0131, \u00e7evresine Olivin ad\u0131 verilen ye\u015fil p\u0131rlantalar p\u00fcsk\u00fcrt\u00fcyor. ,Avustralyal\u0131 bir \u00e7ift\u00e7i, evinin yak\u0131n\u0131ndaki bir \u00e7\u00f6lde metal dedekt\u00f6r\u00fc ile beklenmedik bir \u015fey ke\u015ffetti.5,5 kg a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda devasa bir alt\u0131n blok buldu bir servete kondu. ,Avustralyal\u0131 bir madenci, d\u00fcnyadaki en nadide ta\u015f\u0131 buldu. ,Hat\u0131ra olarak saklamaya karar verdi., Fakat 14 y\u0131l sonra ger\u00e7ek de\u011ferini \u00f6\u011frenmek i\u00e7in uzmanlara sordu\u011funda, ta\u015f\u0131n de\u011ferinin tam 3 milyon dolar..., \u0130\u015fte d\u00fcnyan\u0131n her yerinden metal dedekt\u00f6r\u00fc ile bulunan en ilgin\u00e7 hazineler., Bulan ki\u015filere servet kazand\u0131ran bu hazinelerin kimi bilin\u00e7siz bir arama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131yla bulunsa da bir\u00e7o\u011fu servet aramak i\u00e7in \u00e7\u0131kan insanlar taraf\u0131ndan bulundu. \r\n\r\n,\u0130\u015fte sahiplerine inan\u0131lmaz bir servet kazand\u0131ran o hazineler...,.