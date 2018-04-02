Gerçek çok başkaymış, asıl kimliği ve ölüm sebebi şoke etti

Ardahan\u2019da bir in\u015faat alan\u0131ndaki kaz\u0131da \u00fcniformas\u0131yla g\u00f6m\u00fclm\u00fc\u015f halde bulunmu\u015ftu...\r\n,T\u00fcrkiye'de dahil bir \u00e7ok \u00fclke g\u00fcnlerce onu konu\u015ftu...\r\n,Bozulmam\u0131\u015f cesedi derken olay bamba\u015fka yere \u00e7\u0131kt\u0131...\r\n,Fla\u015f bir geli\u015fme daha ya\u015fand\u0131, 2 \u00fclke aras\u0131nda kriz \u00e7\u0131kt\u0131!\r\n,.,K\u00fclt\u00fcr ve Turizm Bakan\u0131 Numan Kurtulmu\u015f, Meclis\u2019teki \u00f6zel sohbetinde, bir y\u0131ld\u0131r Kars M\u00fczesi\u2019nde koruma alt\u0131nda tutulan Yarbay Rjepetski\u2019nin durumuna ili\u015fkin \u00e7arp\u0131c\u0131 a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n,Polonya\u2019n\u0131n, vatanda\u015flar\u0131 oldu\u011fu gerek\u00e7esiyle cenazenin kendilerine verilmesini istedi\u011fini belirten Kurtulmu\u015f, \u201cRusya da diyor ki, \u2018O s\u0131rada Polonya yoktu, Sovyetler Birli\u011fi vard\u0131, onun i\u00e7in bu bizim vatanda\u015f\u0131m\u0131zd\u0131r\u2019.\r\n,Ruslar\u0131n teklifi, Ardahan\u2019da bir H\u0131ristiyan k\u00f6y\u00fcndeki mezarl\u0131\u011fa g\u00f6m\u00fclmesi, kendileri de istemiyor\u201d dedi.\r\n,T\u00fcrkiye\u2019nin bu konudaki tavr\u0131na ili\u015fkin ise \u201cAdam Polonyal\u0131, Polonya\u2019da da ailesi var\u201d s\u00f6zleriyle, Yarbay Rjepetski\u2019nin Polonya\u2019ya iadesine daha s\u0131cak bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131 izlenimi veren Kurtulmu\u015f...\r\n,\u201cBu, \u00fclkeler aras\u0131nda bir sorun olmadan sorun nas\u0131l \u00e7\u00f6z\u00fcl\u00fcr, bunu yapmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz\u201d dedi.\r\n,Bir tabutun i\u00e7inde, \u00fczerindeki \u00fcniformas\u0131 ile v\u00fccudunun b\u00fcy\u00fck b\u00f6l\u00fcm\u00fc bozulmam\u0131\u015f halde bulunan cesedin \u00f6nce Rus General Vasiliy Geyman\u2019a ait oldu\u011fu \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n,Ancak ara\u015ft\u0131rmalar sonucunda, Rus i\u015fgali s\u0131ras\u0131nda b\u00f6lgeye gelen Yarbay Rjepetski\u2019ye ait oldu\u011fu anla\u015f\u0131ld\u0131.\r\n,Rus tarihi kaynaklar\u0131na g\u00f6re Yarbay Rjepetski, Polonya k\u00f6kenli soylu bir ailenin \u00e7ocu\u011fu olarak o tarihte Rusya\u2019ya ait olan Estonya\u2019n\u0131n ba\u015fkenti Tallin\u2019de do\u011fdu.\r\n,Rjepetski\u2019nin ailesi ise Ukrayna\u2019n\u0131n bat\u0131s\u0131ndaki Volinski b\u00f6lgesinden.\r\n,Var\u015fova piyade askeri okulda e\u011fitim ald\u0131.\r\n,\u00d6l\u00fcm\u00fcnden sonra e\u015fi ve 2 k\u0131z\u0131n\u0131n Tiflis, Grodno ve Moskova\u2019da ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 da \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc.\r\n,Katolik olan Rjepetski i\u00e7in cenaze i\u015flemleri, Ardahan\u2019da Katolik Kilisesi bulunmamas\u0131 nedeniyle Ermeni Kilisesi\u2019nde yap\u0131ld\u0131.\r\n,\u00d6l\u00fcm belgesinde de beyin kanamas\u0131 sonucu hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi belirtildi.\r\n