Geri dön Ndiaye!

Galatasaray eski oyuncusu i\u00e7in yeniden harekete ge\u00e7iyor.,Ancak bu sefer kiralama s\u00f6z konusu.,Galatasaray bir taraftan mali fair play y\u00fcz\u00fcnden eldeki masrafl\u0131 oyuncular\u0131 sat\u0131\u015fa koyarken bir taraftan da \u015eampiyonlar Ligi\u2019nde iddial\u0131 olacak bir kadro kurmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.,Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar bu do\u011frultuda eski g\u00f6z a\u011fr\u0131s\u0131 Badou Ndiya\u2019yi tak\u0131ma yeniden kazand\u0131rmak i\u00e7in harekete ge\u00e7ti.,Galatasaray Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Fatih Terim, y\u00f6neticilerle yapt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmede orta sahaya Sel\u00e7uk \u0130nan\u2019dan daha diri bir oyuncu gerekti\u011fini s\u00f6ylerken, mevcut \u015fartlar ve UEFA k\u0131s\u0131tlamas\u0131n\u0131 da g\u00f6z \u00f6n\u00fcne al\u0131p listenin en ba\u015f\u0131na eski oyuncusu Badou Ndiaye\u2019yi yazd\u0131. Sar\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar, Ndiaye\u2019nin d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fc i\u00e7in resm\u00ee ad\u0131mlar\u0131 at\u0131p g\u00f6r\u00fc\u015fmelerini h\u0131zland\u0131rd\u0131.,Galatasaray, ge\u00e7en sezonun devre aras\u0131nda kul\u00fcb\u00fcn maddi a\u00e7\u0131dan nefes almas\u0131 ad\u0131na Premier Lig ekiplerinden Stoke City\u2019ye Ndiaye\u2019yi 16 milyon avro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda satm\u0131\u015ft\u0131. Ancak Stoke City, bu sezon Premier Lig\u2019de tutunamay\u0131nca Ndiaye, y\u00f6netime Galatasaray\u2019a geri d\u00f6nmek istedi\u011fini iletmi\u015fti. ,Galatasaray ile \u015eampiyonlar Ligi\u2019nde boy g\u00f6stermek isteyen Ndiaye, iki kul\u00fcb\u00fcn anla\u015fmas\u0131n\u0131 bekliyor. Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar Ndiaye i\u00e7in \u0130ngiliz kul\u00fcb\u00fcne 1 y\u0131ll\u0131k kiralama teklifi yapt\u0131. Oyuncuya da Galatasaray\u2019da kazand\u0131\u011f\u0131 2,75 milyon avro \u00f6nerildi. Stoke City\u2019nin teklife bir hafta i\u00e7inde cevap vermesi bekleniyor.\r\n\r\n\r\n