Geri ödemesiz bin 611 lira maaş!

B\u00fcy\u00fck m\u00fcjde!,Devlet kar\u015f\u0131l\u0131ks\u0131z \u00f6d\u00fcyor...,Tam on ay, bin 611 lira maa\u015f!,\u0130\u015fsizlik sigortas\u0131 kapsam\u0131nda bir i\u015fyerinde \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken; kendi istek ve kusuru d\u0131\u015f\u0131nda i\u015fini kaybedenler; son 120 g\u00fcn i\u00e7inde prim \u00f6deyerek s\u00fcrekli \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015f ve son 3 y\u0131l i\u00e7inde en az 600 g\u00fcn i\u015fsizlik sigortas\u0131 primi \u00f6demi\u015f olmak \u015fart\u0131yla maa\u015f al\u0131yor. , \u0130\u015fsizlik maa\u015f\u0131 ba\u011flan\u0131rken son 4 ayl\u0131k d\u00f6nemdeki ortalama br\u00fct kazanca bak\u0131l\u0131yor. ,Kazanc\u0131n y\u00fczde 40'\u0131 kadar maa\u015f \u00f6deniyor. ,Ancak ba\u011flanacak maa\u015f, br\u00fct asgari \u00fccretin y\u00fczde 80'ini a\u015fam\u0131yor. , Yeni d\u00f6nemde hedef, i\u015fsizlik maa\u015f\u0131n\u0131n daha fazla ki\u015fiye ula\u015fmas\u0131. (Takvim)