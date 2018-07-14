Gerilim artıyor! Şehirde internet erişimi kesildi

Halk g\u00f6sterileri ba\u015fkente s\u0131\u00e7rad\u0131.,\u00dclkede \u015fiddetli protestolar s\u00fcr\u00fcyor.,\u00d6te yandan, Irak Milli G\u00fcvenlik Konseyi, Ba\u015fbakan Haydar el-\u0130badi ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda \u00fclkedeki durumu ele almak i\u00e7in acil olarak topland\u0131.\r\n\r\nAA muhabirinin, Ba\u011fdat'ta hizmet veren internet firmalar\u0131ndan edindi\u011fi bilgiye g\u00f6re, ilgili bakanl\u0131k ba\u015fkentte internet eri\u015fimini durdurdu.\r\n\r\nG\u00f6sterilerin Ba\u011fdat'\u0131n di\u011fer b\u00f6lgelerine de yay\u0131lmas\u0131ndan endi\u015fe ediliyor.\r\n\r\nIrak'\u0131n g\u00fcney kentlerindeki hizmet yoksunlu\u011fu ve elektrik kesintileri sebebiyle ba\u015flayan g\u00f6steriler ise s\u00fcr\u00fcyor. G\u00f6stericiler, bu kentlerdeki \u015eii parti binalar\u0131n\u0131 ate\u015fe vermi\u015fti.,Irak'\u0131n g\u00fcneyinde hizmet yoksunlu\u011fu ve elektrik kesintileri nedeniyle devam eden halk g\u00f6sterileri ba\u015fkent Ba\u011fdat'a s\u0131\u00e7rad\u0131. Ba\u011fdat'\u0131n bat\u0131s\u0131ndaki \u015eiilerin yo\u011funlukta ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 e\u015f-\u015eule b\u00f6lgesinde de vatanda\u015flar soka\u011fa d\u00f6k\u00fclerek h\u00fck\u00fcmet kar\u015f\u0131t\u0131 g\u00f6steri d\u00fczenledi. G\u00f6stericiler, ana caddede toplanarak yetkilileri istifaya \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131.,Irak g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerinin \u015fehirdeki \u00f6nlemleri art\u0131rd\u0131\u011f\u0131, h\u00fck\u00fcmet binalar\u0131n\u0131n bulundu\u011fu korunakl\u0131 Ye\u015fil B\u00f6lge'ye \u00e7\u0131kan yollar\u0131 kapatt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.,Baz\u0131 ki\u015filer, g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerinin olay yerine gelmesi s\u0131ras\u0131nda ara\u00e7 lastikleri yakmaya ba\u015flad\u0131.