Gerilim gittikçe artıyor! Sert tepki...

Bakanl\u0131ktan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, 2011\u2019den bu yana ABD\u2019nin Rusya'ya kar\u015f\u0131 50\u2019den fazla yapt\u0131r\u0131m uygulad\u0131\u011f\u0131 hat\u0131rlat\u0131larak, bunlar\u0131n hi\u00e7 birinden sonu\u00e7 al\u0131namad\u0131\u011f\u0131 kaydedildi.\r\n\r\n,\u0130ki \u00fclke aras\u0131nda gerilim gittik\u00e7e art\u0131yor.,Son yap\u0131lan a\u00e7\u0131klaman\u0131n ard\u0131ndan ipler iyice gerildi.,A\u00e7\u0131klamada, \u201cWashington, ABD vizesini reddetmek, Rus i\u015f d\u00fcnyas\u0131n\u0131n varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve finans aktiflerini dondurmak suretiyle \u00f6zel m\u00fclke el konulmas\u0131na ve ba\u015fkalar\u0131n\u0131n paras\u0131n\u0131n kesilmesine soygun denildi\u011fini unutarak korkutmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor.\u201d ifadesi kullan\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Washington\u2019un Rusya ile ekonomik i\u015f birli\u011fine zarar vererek s\u0131radan Amerikal\u0131lara ve kendi se\u00e7menlerine de zarar verdi\u011fi belirtilen a\u00e7\u0131klamada, ABD\u2019nin giderek "Amerikan de\u011ferlerini reddetmeye ba\u015flad\u0131\u011f\u0131" savunuldu.\r\n\r\nHi\u00e7bir bask\u0131 \u00f6nleminin Rusya'y\u0131 se\u00e7ti\u011fi rotadan vazge\u00e7irmeyece\u011fi vurgulanan a\u00e7\u0131klamada, ABD\u2019nin hedeflerine ula\u015fmadaki ba\u015far\u0131s\u0131zl\u0131\u011f\u0131n\u0131n sadece Rus toplumunu sa\u011flamla\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131 de\u011ferlendirmesinde bulunuldu.\r\n\r\nA\u00e7\u0131klamada, \u201cTabii ki mevcut ve herhangi yeni Rus kar\u015f\u0131t\u0131 sald\u0131r\u0131ya sert bir \u015fekilde cevap verece\u011fiz ancak her \u015feyden \u00f6nce Washington'a bizimle yapt\u0131r\u0131mlar diliyle konu\u015fabilece\u011fi yan\u0131lsamalardan kurtulmas\u0131n\u0131 tavsiye etmek istiyoruz.\u201d ifadelerine yer verildi.\r\n\r\nABD Hazine Bakanl\u0131\u011f\u0131, 7 Rus i\u015f adam\u0131, bu ki\u015filerin kontrol etti\u011fi 12 \u015firket, 17 \u00fcst d\u00fczey Rus h\u00fck\u00fcmet yetkilisi, Rus devletine ait bir silah ticaret \u015firketi ve ona ba\u011fl\u0131 bir bankay\u0131 yapt\u0131r\u0131mlar listesine dahil etmi\u015fti.