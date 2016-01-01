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15 Temmuz Destanı
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Bedelli askerlikte 21 günlük eğitime gidecekler tazminat alacak
Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis
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Ramazan
Gezgin dilencinin her yerinden para fışkırdı
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Konya'da üzerinde 9 farklı şehir bileti çıkan dilencinin üzerinden çıkan bozuk paralar zabıtaları şaşkına çevirdi.
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