Gezmeye çıkan turist hayatının şokunu yaşadı

Olay, Aksaray\u2019\u0131n G\u00fczelyurt il\u00e7esinde meydana geldi. ,Edinilen bilgiye g\u00f6re, Konya\u2019dan Aksaray\u2019a ailesiyle birlikte gezmeye gelen 64 ya\u015f\u0131ndaki Can Paslanmaz, il\u00e7ede bulunan Camii'yi gezmeye ba\u015flad\u0131. ,Camii'yi gezdikten sonra caminin hemen yan\u0131nda bulunan m\u00fcstakil bir evi de gezi alan\u0131 zanneden Paslanmaz, kap\u0131s\u0131 a\u00e7\u0131k olan evin i\u00e7ine girdi. ,Karanl\u0131kta evin i\u00e7inde bulunan su kuyusunu fark etmeyen Paslanmaz, kullan\u0131lmayan ve 5 metre derinli\u011findeki su kuyusuna d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,D\u00fc\u015fme sonucu yaralanan ve d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc kuyuda mahsur kalan Can Paslanmaz\u2019\u0131n yak\u0131nlar\u0131 durumu polise ve kurtarma ekiplerine bildirdi. ,K\u0131sa s\u00fcrede olay yerine gelen \u0130l Acil Afat Durum (AFAD) M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ve Aksaray Belediyesi \u0130tfaiye M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri kuyuda mahsur kalan yerli turisti kurtarmak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131.\r\n\r\n,\u0130lk olarak AFAD ekibinden bir g\u00f6revli ip ile kuyuya indi., Burada yaral\u0131 ve mahsur kalan Paslanmaz\u2019a ilk m\u00fcdahaleyi yapan g\u00f6revli, daha sonra a\u015fa\u011f\u0131ya g\u00f6nderilen sedyeye yaral\u0131 turisti ba\u011flad\u0131. ,Ard\u0131ndan yine iple \u00e7ekmek suretiyle kuyudan \u00e7\u0131kar\u0131lan Can Paslanmaz, sa\u011fl\u0131k ekiplerince ambulansla il\u00e7e devlet hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Burada tedavi alt\u0131na al\u0131nan turistin durumunun iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n