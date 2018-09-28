Giresun'da 110 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Giresun'da, 110 lise \u00f6\u011frenci, g\u0131da zehirlenmesi \u015f\u00fcphesiyle tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131.,Giresun Mimar Sinan ve Hamdi Bozba\u011f Anadolu Lisesi \u00f6\u011frencileri, \u00f6\u011flen aras\u0131 bir i\u015fletmeden tavuk d\u00f6ner d\u00fcr\u00fcm sipari\u015fi verdi. ,D\u00fcr\u00fcmleri yiyen \u00f6\u011frencilerde bir s\u00fcre sonra mide bulant\u0131s\u0131 \u015fikayetleri ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Rahats\u0131zlanan \u00f6\u011frenciler \u00e7a\u011fr\u0131lan ambulanslarla hastanelere kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Hastaneye ba\u015fvuran \u00f6\u011frenci say\u0131s\u0131n\u0131n 110'a ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 belirtildi. Tedavileri yap\u0131lan \u00f6\u011frenciler taburcu edilmeye ba\u015fland\u0131.,Tedavisi tamamlanan ve taburcu edilen G\u00fcnersu Damc\u0131, okulda yemekhanenin hen\u00fcz faaliyete ge\u00e7medi\u011fini belirterek, "Yemeklerimizi d\u0131\u015far\u0131dan sipari\u015f veriyoruz., \u0130ki haftad\u0131r ayn\u0131 yerden sipari\u015f veriyorduk. Yeme\u011fimizi yedik. Ama birka\u00e7 saat sonra rahats\u0131zlanmaya ba\u015flad\u0131k. Tahlillerde zehirlendi\u011fimiz ortaya \u00e7\u0131kt\u0131" dedi.,Asuman Damc\u0131 da k\u0131z\u0131n\u0131n rahats\u0131zland\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve hastanede tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirterek "Ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m\u0131z s\u0131k\u0131nt\u0131, stres \u00e7ok fazla. Bir\u00e7ok arkada\u015f\u0131m\u0131z\u0131n \u00e7ocuklar\u0131 hala hastanede. Olay\u0131n tekrarlanmamas\u0131 i\u00e7in yetkililerin harekete ge\u00e7mesini istiyoruz" diye konu\u015ftu.,\u0130brahim Damc\u0131 da olayla ilgili yetkililerin kendilerine hen\u00fcz a\u00e7\u0131klama yapmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.